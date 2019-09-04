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Taksilciler, sokak köpeğini yıkadı
ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde taksi durağında iki taksi şoförü, kirlenen sokak köpeğini yıkayıp, tekrar doğal ortamına bıraktı. Biga ilçe merkezinde bir taksi durağının önünde dolaşan sokak köpeğini gören taksi şoförü Mustafa...
GENEL 04.09.2019, 15:41
ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde taksi durağında iki taksi şoförü, kirlenen sokak köpeğini yıkayıp, tekrar doğal ortamına bıraktı.
Biga ilçe merkezinde bir taksi durağının önünde dolaşan sokak köpeğini gören taksi şoförü Mustafa Çalışkan ve arkadaşı, hayvanı yakalayıp, sabun ve suyla yıkadı. İki arkadaş, temizledikleri sokak köpeğini, tekrar doğal ortamı olan sokağa saldı. Sokak köpeğinin taksi şoförleri tarafından yıkanıp, durulandığı anlar ise yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.
Biga ilçe merkezinde bir taksi durağının önünde dolaşan sokak köpeğini gören taksi şoförü Mustafa Çalışkan ve arkadaşı, hayvanı yakalayıp, sabun ve suyla yıkadı. İki arkadaş, temizledikleri sokak köpeğini, tekrar doğal ortamı olan sokağa saldı. Sokak köpeğinin taksi şoförleri tarafından yıkanıp, durulandığı anlar ise yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.
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