Taksicilerin en büyük sorunu; Yevmiye, Uber, durak sırası

İSTANBUL, () –ALTINBAŞ Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden 15 öğrenci Aralık ayında 35 taksi şoförüyle yüz yüze görüştü. Görüşmeler taksicilerin en büyük sorununun yevmiye, durak sırası ve Uber olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmayı 'İstanbul'daki taksi şoförlerinde hukuk anlayışı' kapsamında gerçekleştirdiklerini belirten Yrd. Doç. Dr. Arda İbikoğlu, "Taksiciler toplum tarafından dışlandıklarını ve Uber'e göz yumulduğunu düşünüyor" dedi.

İstanbul’da internet üzerinden ulaşım hizmeti veren UBER ile taksiciler arasındaki kavga giderek büyüdü. Altınbaş Üniversitesi (AÜ) İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğrencileri Yönlendirilmiş araştırma ve okumalar dersi kapsamında Küçükçekmece, Bağcılar, Bahçelievler ve Bakırköy'deki taksi duraklarında çalışan 35 taksi şoförüyle mülakatlar yaparak 'taksicilerin hangi konularda şikayetleri var ve bu şikayetlerle ilgili neler yapıyorlar?' sorularına yanıt aradı.

TAKSİ ŞOFÖRLERİ TOPLUM VE DEVLET TARAFINDAN DIŞLANDIĞINI DÜŞÜNÜYOR

Taksi şoförlerinin kural ihlallerini neden yaptıkları üzerinden hareket ettiklerini belirten AÜ İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Arda İbikoğlu, "15 öğrenci, 35 taksi şoförüyle yüz yüze görüşmeler yaptı. Görüşmeler sonucunda taksicilerin en büyük sorunlarını yevmiye, durak sırası ve Uber olduğunu gördük. Halkın onlara iyi gözle bakmadığını, devletin onları desteklemediğini düşünüyorlar ve Uber konusunda göz yumulduğunu söylüyorlar. Özellikle polis tarafından dışlandıklarını belirtiyorlar. Bunlar taksi şoförlerinin bize aktardıkları" diye konuştu.

ÖĞRENCİLER TAKSİ ŞOFÖRLERİ İLE YÜZYÜZE GÖRÜŞTÜ

Öğrencilerin dönemin ilk yarısında okuma yapıp ikinci yarısında araştırma yaptığını dile getiren Yrd. Doç. Dr. İbikoğlu, "Araştırmamızın başlığı, 'İstanbul'daki taksi şoförlerinde hukuk anlayışı', iki temel soru çıkardık, ardından ikili gruplar halinde gidip taksi duraklarında şoförlerle mülakat yapıldı. Pilot çalışmamızda taksicilerin kural ihlallerini neden yaptıkları üzerinden hareket ettik. Ama ilerleyen süreçte Uber sorunu ortaya çıktı. Biz de bu çalışmada taksicilerin hangi konularda şikayetleri var ve bu şikayetlerle ilgili neler yapıyorlar? soruları üzerinde ilerledik. Taksiciler durak sırası, yevmiye ve Uber konusunda sorun yaşıyor sonucuna ulaştık" dedi.

"TAKSİCİLERİN KARŞILAŞTIĞI EN TEMEL SORUN YEVMİYE"

Küçükçekmece, Bağcılar, Bahçelievler ve Bakırköy'deki taksi duraklarında çalışan şoförlerle görüşme yaptıklarını aktaran Yrd. Doç .Dr. İbikoğlu, "Taksicilerin karşılaştığı en temel sorun yevmiye. Plaka sahibi olan kişiler, ya kendileri ya da aracılar vasıtasıyla şoför bulup çalıştırıyorlar. İki şoför 12 saatlik vardiya sistemiyle çalışıyor. En büyük problem para çünkü günlük olarak plaka sahibine 200 lira civarında para vermeleri gerekiyor. 200'ün üzerine 60-70 lira mazot parası, yemek, sigara parası, haftalık duraklara verdikleri para var, arabanın yıkanması gideri yani günde en az 350 lira civarında kontağı çevirdiklerinde vermeleri gereken giderleri var" şeklinde konuştu.

"SIRA SORUNU BAZEN KAVGA EDEREK BAZEN KURALLARLA ÇÖZÜYORLAR"

"Günde 300 lirayı çıkaramadıklarını söyleyen de oldu, 500 lira kazandığını söyleyen de" diyen Yrd. Doç. Dr. İbikoğlu, "Bu rakam günden güne değişiyor. Maddi anlamda zorluk yaşıyorlar. En büyük şikayet plaka sahibine her gün 200 lira vermeleri. Bu rakam 170 ile 220 arasında değişiyor. İkinci problemleri durak sırası; taksi şoförü müşteriyi gideceği yere götürdükten sonra, yolda kimseyi almazsa durağa geri dönüyor.Geri geldiğinde sıraya giriyor ve gelen telefonlara sırayla gidiyorlar. Bazen bu sıra konusunda kavga çıkıyormuş. Bu sorunu bazen kurallarla bazen de kavgayla çözüyorlar" dedi.

"TAKSİCİLERİN BÜYÜK KISMI UBER'DEN ŞİKAYETÇİ"

Üçüncü en büyük sorunun ise Uber olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. İbikoğlu, "Taksiciler şikayetçi ama bazı şoförler 'bizim meselemiz değil, bunu plaka sahibi düşünsün' diyor. Özellikle Bağcılar’da 'bu havalimanı taksicilerinin problemi bizim mahallede bu sorunla karşılaşmıyoruz' diyenler oldu. Yine de taksicilerin büyük kısmı Uber'den şikayetçi, emek hırsızlığı olarak gören de var, vergi vermediklerini söyleyen de, 'ekmeğimizi elimizden alıyorlar' diyen de var" diye konuştu.

"TAKSİCİLER UBER SORUNUNDA ÇARESİZ ÇÜNKÜ TOPLUMDAN DIŞLANDIKLARINI DÜŞÜNÜYORLAR"

Araştırmanın sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yrd. Doç. Dr. İbikoğlu, "Kurallarla ya da kavga ederek de olsa durak sırası sorununa çözüm buluyorlar ama Uber sorununa nasıl çözüm yolu bulduklarına ilişkin bir şeyle karşılaşmadık. Genelde 'biz bilemeyiz, durak başkanımız bilir' gibi söylemler içerisindeler. Bizim için ilginç olan da bu oldu, kendi duraklarının içindeki bir soruna çözüm üretebilen taksi şoförleri bütün İstanbul'daki taksi şoförlerinin etkileyen bir sorunla karşılaştıklarında çaresiz kalıp, ne yapacaklarını bilemediklerini tespit ettik. Temel nedeniyse güçlerinin olmadığını ve toplum tarafından dışlandıklarını düşünmeleri. 'Biz bu konuda bir şey yapamayız, zaten bize önem vermezler' diyorlar" dedi.

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