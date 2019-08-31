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Taksicilerden kargalara karşı sapanlı nöbet
ELAZIĞ'da bir taksi durağında çalışan şoförler kargalara karşı nöbete başladı. Çınar ağacının altına araçlarını park eden sürücüler, kargaların ağaçtan taş bırakmaları nedeniyle sapanla nöbete başladı. Kent merkezindeki...
GENEL 31.08.2019, 14:04
ELAZIĞ'da bir taksi durağında çalışan şoförler kargalara karşı nöbete başladı. Çınar ağacının altına araçlarını park eden sürücüler, kargaların ağaçtan taş bırakmaları nedeniyle sapanla nöbete başladı.
Kent merkezindeki Yeni Mahalle'deki taksi durağında bulunan çınar ağacına konan kargalar sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kargaların ağaçlardan araçları üzerine taş bırakmasını önlemek için taksi sürücüleri, sapan kullanmak zorunda kaldı. Sürücüler, çınar ağacına konduğunu gördükleri kargaları sapan ile taş atarak uzaklaştırmaya çalışıyor.
Amaçlarının kargalara zarar vermek olmadığını söyleyen sürücüler, son günlerde kargaların taş bırakması nedeniyle birçok aracın camının hasar gördüğünü söyledi.
Kent merkezindeki Yeni Mahalle'deki taksi durağında bulunan çınar ağacına konan kargalar sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kargaların ağaçlardan araçları üzerine taş bırakmasını önlemek için taksi sürücüleri, sapan kullanmak zorunda kaldı. Sürücüler, çınar ağacına konduğunu gördükleri kargaları sapan ile taş atarak uzaklaştırmaya çalışıyor.
Amaçlarının kargalara zarar vermek olmadığını söyleyen sürücüler, son günlerde kargaların taş bırakması nedeniyle birçok aracın camının hasar gördüğünü söyledi.
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