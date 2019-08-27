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Taksiciler Odası Başkanı Aksu, taksiye yüzde 25 zam yapıldığını açıkladı (1)

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,()-İSTANBUL Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksi ücretlerine yüzde 25 oranında zam yapıldığını açıkladı. Eyüp Aksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'ndeki toplantı...

GENEL 27.08.2019, 17:20
Taksiciler Odası Başkanı Aksu, taksiye yüzde 25 zam yapıldığını açıkladı (1)

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,()-İSTANBUL Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksi ücretlerine yüzde 25 oranında zam yapıldığını açıkladı. Eyüp Aksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'ndeki toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. 

(FOTOĞRAF)

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