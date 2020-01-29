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Taksiciler Odası Başkanı Aksu: Belge sormak taksicinin işi değil

GENEL 29.01.2020, 17:39
Taksiciler Odası Başkanı Aksu: Belge sormak taksicinin işi değil

Elif YAVUZ-Doğan GÜNDOĞDU/İSTANBUL, -  ESENYURT'ta bir turizm şirketine ait aracın şoförüne, bir taksicinin turizm yol belgesinin sorulmasının ardından taksiciler ve turizm seyahat acentesi şoförleri arasında gerginlik yaşandı. İki gündün devam eden gerginlikle ilgili konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu,  "Belge sormak taksicinin işi değil. Bizim yetkimizde değil, bunu tasvip etmiyoruz. Taksici belge soramaz" dedi. TÜRSAB ise, "Turizme ve ülkemize zarar veren vandalların taksici esnafını kesinlikle temsil etmediğini biliyoruz" açıklamasını yaptı.
Esenyurt'ta bir turizm şirketine ait aracın şoförüne, bir taksicinin turizm yol belgesinin sorulmasının ardından taksiciler ve turizm seyahat acentesi şoförleri arasında gerginlik çıktı. İki gündür devam eden gerginlikte gece saatlerinde çıkan kavgaya polis havaya ateş açarak müdahalede bulundu.

BELGE SORMAK TAKSİCİNİN İŞİ DEĞİL. 
Olaylarla ilgili konuşan  İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Belgesi olmayan, korsanlık yapan kişiler var. Sürekli oraya gelip taksici esnafının işini emeğini yok etmek için çalışıyorlar. Taksicilerimiz de 'sizin taşıma belgeniz yok siz bu işi yapamazsınız' diyorlar. Belge sormak taksicinin işi değil. Bizim yetkimizde değil, bunu tasvip etmiyoruz. Taksici belge soramaz. Fakat İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde iki yıldır turizm yol belgesi vermiyor. Bu kişiler de belgeleri varmış gibi taşımacılık yapıyor. Turizm taşımacılığı yapan kişilere karşı bir tavrımız yok. Bu ülkede turizme de ihtiyaç var bunu da destekliyoruz. Fakat belirli bir grup global korsan kapandıktan sonra çalışamadıkları için orada korsan taşımacılık yapmaya çalışıyorlar" dedi.

O ŞOFÖRÜN ARACI TRAFİKTEN MEN EDİLDİ, ŞOFÖR KARTI ASKIYA ALINDI
Belge kontrolü yapan şoförle ilgili yaptırımlar olduğunu belirten Aksu, emniyet tarafından gerekli denetimlerin yapılmadığını ifade ederek, "Arkadaşlarımızın böyle bir müdahalesi oldu. Olayı inceledik. Tasvip etmiyoruz. Bu belgeyi soran şoförün çalışma şoför kartı askıya alındı, ceza puanı yazıldı ve aracı da belirli bir süre trafikten menedildi. Biz sürekli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne sürekli çağrıda bulunuyoruz. Bu konuda sık sık denetimlerin yapılmasını talep ediyoruz. Denetimlerle alakalı personel azlığından dolayı gerekli denetimler yapılamıyor" diye konuştu.

TÜRSAB AÇIKLAMA YAPTI
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nden (TÜRSAB) yaşanan olaya ilişkin de yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Her gün bir yenisine şahit olduğumuz olaylarda bilinçsizce hareket ederek, ülke imajına zarar verecek düşüncesiz eylemlerde bulunarak turist taşıyan araçların yolunu kesmek, tek amacı turiste hizmet vermek olan seyahat acentesi çalışanlarını darp etmek ve böylece ülkemize eğlenmek, huzurla gezmek için gelen turistleri rahatsız etmek suretiyle telafisi imkansız zararlara yol açmaktadır" denildi.
Yapılan açıklamada emniletten önlem alınması da talep edildi. Açıklamanın devamında ise, "Turizme ve ülkemize zarar veren vandalların taksici esnafını kesinlikle temsil etmediğini biliyoruz. İstanbul'da turizme büyük darbe vuran  bu olayların İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilgili diğer makamlarca alınacak önlemlerle daha fazla zarar vermeden bir an önce önlenmesi en büyük dileğimiz ve tüm seyahat acentaları adına talebimizdir" ifadeleri kullanıldı.

"İÇİMİZDE KÖTÜ OLANLAR DA VAR İNKAR EDEMEYİZ"
Olayı taksicilerde değerlendirdi. Taksi şoförü Cem Özvatan ise bu tür olayların diğer taksicileri de etkilediğini dile getirerek,  "Herkesin duyarlı olması lazım. Taksicileri kötülememek lazım ama aramızda kötü insanlar da var. Bu tür olaylar bizi etkiliyor. İçimizde olan kötü insanlar yüzünden hepimiz mağdur oluyoruz. Ama içimizde kötü olanlar da var inkar edemeyiz" diye konuştu.
Bir başka taksi şoförü Ahmet Bekçi de "Kullandığım araca benim haricimde birisi kullanırsa yüklü miktarda ceza var. Biz bu kadar denetlenirken bu adamlar ellerini kollarını sallayarak çalışıyorlar. Bugün sahile gidin bir tane yolcu alamayız. İstanbul'da binlerce otel var. Otellerin hiçbirinden yolcu almıyoruz. Bu adamlar sadece bir araba alarak taksicilik yapıyor. Benim aylık 10 bin lira masrafım var. Otellerin bellboylarına rüşvet ödeyenler, havaalanlarında benzin istasyonlarını işgal edenler var. Havalimanından ticari taksiler müşteri alamıyor" dedi.

(FOTOĞRAF)

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