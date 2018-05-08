Taksi şoförü, aracında unutulan döviz dolu çantayı sahibine teslim etti

İZMİR, () - İZMİR'in Gaziemir ilçesinde görev yapan 27 yıllık taksi şoförü Sedat Eroğlu (55), aracına binen yabancı yolcunun unuttuğu 52 bin TL değerindeki döviz dolu çantayı sahibine ulaştırdı. Eroğlu, İzmir Valiliği Trafik Haftası Tertip Komitesi'nce 'yılın şoförü' seçildi.

Taksi şoförü Sedat Eroğlu, Gaziemir ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin önündeki durağa bağlı olarak çalışıyor. Her gün yoğun şehir içi trafikte yolcu taşıyan Eroğlu'nun herhangi bir trafik suçu bulunmuyor. Eroğlu, temiz siciline, geçen ay bir de örnek davranış ekledi. Aracına binen Arap turistin unuttuğu 52 bin TL değerindeki döviz dolu çanta ve pasaportu fark eden Eroğlu, durak sahibine haber verdi. Pasaportu da çantanın içinde bulunan Arap turist, çantayı kaybettiği gün ülkesine dönmesi gerekirken dönemedi. Eroğlu, olaydan 2 gün sonra durağa gelerek, döviz dolu çantasını soran Arap turiste çantayı verdi. Sedat Eroğlu, İzmir Valiliği Trafik Haftası Tertip Komitesi tarafından 'yılın şoförü' seçildi.

ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası açılış töreninde İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ile İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık tarafından ödüllendirildi. Müdür Aşkın, alkış ve övgü toplayan taksiciyi kutlayıp, örnek gösterirken, şunları söyledi:

"Tüm sürücülerimizin trafik kurallarına karşı aynı hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz. 2017'de 690 bin, bu yılın ilk 4 ayında 890 bini aşkın aracı denetledik. Bunun sonucunda trafik kazalarını yüzde 75 azalttık, kazalardan kaynaklanan ölümleri de en çok azaltan il olduk. İzmir'deki 12 bin polisin tamamı trafik görevlisi gibi çalışıyor, sıkı denetim yapıyor. İnsanımızı korumak için gözümüz sürekli trafikte."

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık ise verdikleri eğitimler sayesinde taksi şoförleri arasında trafik bilincinin giderek, arttığını vurguladı. Anık, "Tehlikeli araç kullananlara ve trafik güvenliğini hiçe sayanlara karşı her türlü tedbiri alıyoruz. Sedat Eroğlu gibi taksicilerden İzmir'de çok sayıda olması nedeniyle gurur ve mutluluk duyuyoruz" dedi.

'Yılın şoförü' seçilen Sedat Eroğlu ise direksiyon başında asla sinirlenmediğini ve acele etmediğini belirterek, "Sakin olursanız ve kurallara uyarsanız ne kaza yapıyorsunuz ne de ceza alıyorsunuz" diye konuştu.

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