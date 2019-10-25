Takımı ilk yarıyı geride kapatınca futbolcuları tokatlamış (2)

AÇIKLAMA YAPTI

Kayseri'de 3 yıl önce Kayseri İdmanyurdu takımıyla oynanan amatör maçın devresinde futbolcuları tokatladığı görüntüler ortaya çıkan Meysuspor teknik direktörü Halit Kurt, açıklama yaptı. Olayın 3 yıl önce yaşandığını kaydeden Kurt, "Takım devreye 3-1 mağlup girmişti. Devre yarısında ben bu eylemde bulunmuşum, ikinci yarıda takım 5-3 galip geldi. İşin orasında değilim, ancak aradan geçen onca zamandan sonra bu videonun servis edilmesi beni farklı düşüncelere sevk etti. 'Acaba neden?' diye düşünüyorum. Onlar da cevabını bulacaktır. Bu benim oyuncularla aramda kurduğum baba-oğul ilişkisiyle ilgili bir durum. Çocuğu 12-13 yaşında yanıma alıyorum. 5-6 yıl bende oynamış, benim terbiyemle büyümüş. Videoya dikkat ederseniz hiç bir futbolcunun bana tepkisi yok. Bu tamamen benim onlara evlat olarak bakmamdan kaynaklanan bir durum" dedi.

'BUNU YILMAZ VURAL'DA YAPABİLİYOR'

Kurt, 25 yıldır antrenörlük yaptığını, bazı futbolcularının kendisini telefona 'baba' diye kaydettiğini söyledi. Kurt, "Ben oyuncularımın ve ailelerinin yanımda olduğunu bildiğim için müsterihim. Yaşanan süreçte bana destek olanlara teşekkür ediyorum. Böyle durumda dost ve dost gibi görünenler ortaya çıkıyor. Bunu anlamış oldum. Ben iki üniversite mezunu bir antrenörüm. Hangi takımda çalıştıysam bu gibi olaylar olmuştur. Alex Ferguson, David Backham'a vurdu. Bunu Yılmaz Vural da yapabiliyor. Bu işi yapan ancak videoya çekilmemiş bir çok arkadaş tanıyorum. Bunlar futbolun içinde olabilen şeyler. Benim tek üzüldüğüm videoyu bazı hanım arkadaşlar izlemiş. Onlardan, arada geçen birkaç kelime için ve olayın bu şekilde sonuçlandığı için spor kamuoyu adına özür diliyorum. Müsabaka esnasında olduğu için durum bu şekilde olmuş oldu. Sebep-sonuç ilişkilerine bakınca durum bu şekilde ortaya çıkmış oldu" şeklinde konuştu.

'BENDEN SAVUNMA İSTENİRSE VERECEĞİM'

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun açmış olduğu bir soruşturma var mı?' sorusuna ise Kurt, "Onunla ilgili soruşturma yok. Araştırdım, bir yılı aşkın sürelerde ceza söz konusu değil. Bu 2-3 yıllık bir süreç olduğu için bu anlamda bir şey yok. Benden bir savunma istenirse savunmamı vereceğim. Bu gayet doğal bir şey. Sorun yok" şeklinde yanıt verdi.



