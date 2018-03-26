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Tahta parçalarından barınak yaptı, kampanya açtı

Burhan CEYHAN/AYDIN, () - AYDIN'ın Efeler ilçesinde, baba mesleği keresteciliği sürdüren İbrahim Bozkurt (35), hayvanseverlerin dernekleriyle görüşerek, kışın yağmurda yazın ise güneş altında kalan sokak hayvanları için ahşap barınak...

Tahta parçalarından barınak yaptı, kampanya açtı

Burhan CEYHAN/AYDIN, () - AYDIN'ın Efeler ilçesinde, baba mesleği keresteciliği sürdüren İbrahim Bozkurt (35), hayvanseverlerin dernekleriyle görüşerek, kışın yağmurda yazın ise güneş altında kalan sokak hayvanları için ahşap barınak yaptı. Üretimden artan atıl malzemeleri değerlendirerek, kedi ve köpekler için oluşturduğu ilk 10 barınağı bağışlayacağını belirten Bozkurt, hayvanseverlerden destek istedi.
Üniversitede işletme eğitimi aldıktan sonra Efeler'in Umurlu Mahallesi'nde baba mesleği keresteciliği devam ettirerek, iç ve dış pazara kereste palet satan evli ve 2 çocuk babası İbrahim Bozkurt, hobi olarak marangozluğa başladı. Doğa ve hayvan sevgisi Bozkurt'u hayvanseverlerin dernekleriyle iş birliğine yöneltti. Hayvansevelerin önerisiyle kışın yağmurda ve soğukta, yazın ise güneşin altında, sıcakta kalan sahipsiz sokak hayvanlarının barınabilmeleri için ahşap yuva yaptı. Üretimden artan atıl malzemeleri sunta fabrikasına göndermek ya da sobada yakmak yerine kedi ve köpekler için yuvaya dönüştürdü. Genişliği 70, yüksekliği ise 90 santimetre olan, çatısı yağmur geçirmez 'shingle' çatı malzemesiyle kaplanan barınaklar, sahipsiz sokak hayvanlarının evi olacak.
Kedi- köpek kulübelerinin 200- 250 liradan satıldığı piyasada, kendi imalatı kulübeleyi 120 liradan internet üzerinden de satışa sunduğunu dile getiren İbrahim Bozkurt, ilk 10 kulübeyi, sonrasında da her 10 satıştan birini hayvan barınaklarına bağışlayacak.
Bozkurt, "Hem doğaya hem de bizim dışımızda yaşayan canlılara faydalı olmak açısından ilk adımı biz atıyoruz. İlk yaptığımız 10 köpek barınağını ihtiyacı olan barınağa ücretsiz olarak bağışlayacağız. Her 10 barınak alana bir tane de biz ücretsiz bağışlayacağız. Amacımız, sokak hayvanları yuvasız kalmaması" diye konuştu. 

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