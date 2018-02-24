Tacize uğrayan genç kız, cinsel istismar eyleminde konuştu

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları çocuk istismarına, kadına taciz ve tecavüze karşı basın açıklaması düzenlendi. Geçen yıl polis memurunun tacizine maruz kalan Bilge A. katıldığı eylemde, "Adalet elbet bir gün tecelli eder, ancak yasalarımız yeterli değil" dedi.Çaycuma Öğretmenevi önünde düzenlenen basın açıklamasına siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Grup, 'Çocuk bedenime dokunma', 'Sessiz kalma, ortak olma', 'Çocuk istismarına hayır' pankartları taşıdı. Grup adına açıklamada bulunan Melike Cinmantarcı, çocuk istismarına karşı cezaların arttırılması gerektiğini söyledi. Türkiye'de kadınların yüzde 20'si, erkeklerin ise yüzde 7'sinin çocukluğunda en az bir kere cinsel istismara maruz kaldığını ifade eden Cinmantarcı, "İstismara uğrayan bir çocuğa yaklaşımda en önemli noktalardan birisi çocuğun daha fazla zarar görmesini önlemektir. Çevrenizdeki bir çocuğun istismara maruz kaldığında, şüphe ettiğinizde gerekli yerlere başvurun. Çocuklar her türlü istismardan korunmalı. Onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır" dedi.TACİZE UĞRAYAN GENÇ KIZ KONUŞTUGeçen yıl Eylül ayında Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru O.Ç.'nin cinsel tacizine maruz kalan Bilge A. (18) da eyleme katıldı. Kendisinin geçen yıl benzer bir olay yaşadığını söyleyen Bilge A., "Ama ben şanslıydım. Benim 3 yaşındaki ve 4 yaşındaki kardeşlerim benim kadar şanslı değildi. Onların ellerinden hayalleri gençlikleri çocuklukları çalındı. Onların ellerinden oyuncak bebekleri alındı. Çocuk istismarına göz yumanlar en az onlar kadar suçludurlar. Tecavüzü istismarcı diyerekten kibarlaştırmaya çalıştılar. Lakin bunun adı düpedüz cinayettir, çocuk cinayetidir. Bir kereden bir şey olmaz diyerek tecavüzü meşrulaştırmaya çalıştılar. 9 yaşındaki kız çocukları evlenebilir diyerek halkı çocuk gelinlere özendirmeye çalıştılar. Adalet elbet bir gün tecelli eder ancak yasalarımız yeterli değil" diye konuştu.Grup, açıklamaların ardından alkışlarla protestoda bulundu.

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