Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Türk, Rus ve Avrupalı çocuklar barış ve dostluk için oynadı
Türk, Rus ve Avrupalı çocuklar...
Rusya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma mayın patladı: 1 yaralı
Rusya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma...
Mozambik’te kasırga sonrası sel: En az beş ölü
Mozambik’te kasırga sonrası sel: En...
BİLAL ERDOĞAN: DÜNYAYI 8 MİLYAR İNSANA YETEMEYECEK ŞEKİLDE KULLANIYORUZ
İbn Sina Üniversitesi Mütevelli Heyet...

Tacizciyi kameraya almıştı...O tacizci yakalandı

SULTANGAZİ'de 23 yaşındaki G.Y., 24 Nisan'da yolda yürürken bir kişinin tacizine uğradı. Sokak ortasında cinsel organını gösteren tacizciyi, genç kadın cep telefonu kamerasıyla kaydedip şikayetçi oldu. Polis o kamera görüntülerinden...

Tacizciyi kameraya almıştı...O tacizci yakalandı
SULTANGAZİ'de 23 yaşındaki G.Y., 24 Nisan'da yolda yürürken bir kişinin tacizine uğradı. Sokak ortasında cinsel organını gösteren tacizciyi, genç kadın cep telefonu kamerasıyla kaydedip şikayetçi oldu. Polis o kamera görüntülerinden tacizcinin kimliğine ulaştı. Tacizci Bursa'da saklandığı evde yakalandı.
Sultangazi'de özel bir diş kliniğinde çalışan G.Y.'ye, cinsel organını göstererek taciz eden şüpheli Bursa'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin polise yakalanmamak için sakallarını kestiği ve Bursa'da yaşayan amcasının evine kaçtığını itiraf ettiği öğrenildi.

Sultangazi'de kimliği belirsiz bir kişi 24 Nisan'da özel bir diş kliniğinde çalışan G.Y.'ye takip ettiği sırada cinsel organını göstererek taciz etti. Çantasından cep telefonunu çıkaran genç kadın bir yandan hızlı adımlarla yürürken, bir yandan da kendisini taciz eden kişiyi kameraya kaydetti. Genç kadın tacizciden şikayetçi oldu. Kadının şikayeti üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda şüphelinin F.A.İ. olduğunu kadının çektiği görüntüler ve güvenlik kamera görüntülerinden belirledi. 

TANINMAMAK İÇİN SAKALLARINI KESMİŞ
Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 27 Nisan'da şüphelinin Bursa Yıldırım ilçesinde bir evde saklandığını belirleyerek baskın düzenledi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan F.A.İ.'nin taciz konusunu gerçekleştirdiğini kabul ettiği, tanınmamak için sakallarını kestiğini ve Bursa'da yaşayan amcasının yanına kaçtığını itiraf ettiği öğrenildi. Polis ekipleri F.A.İ.'yi İstanbul'a getirerek Gaziosmanpaşa Adliyesine sevk etti. Şüpheli F.A.İ. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

(FOTOĞRAFLI) 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328