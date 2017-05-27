Tabyadaki fırında 130 yıl sonra ekmek pişirdiler

ATAK Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü, denizden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Dağı'nın 2 bin 800 metresindeki Küçük Palandöken Tabyası'ndaki fırını 130 yıl sonra yakarak ekmek pişirdi.Sultan 2'nci Abdülhamid Han döneminde yapılan 16 tabyadan biri olan Küçük Palandöken Tabyası fırınından 130 yıl sonra yeniden duman çıktı. Odun ateşi ile yakılan fırında ustalar pişirdikleri ekmek ve güveci konuklara ikram etti. Palandöken Dağı doruklarındaki taybanın son 100 metresini yürüyerek çıkan kulüp üyeleri ve gazeteciler, tarihi günlerden birini yaşadı. Amaçlarının kış turizmin gözdelerinden Palandöken'in zirvesindeki bu tarihi mekanı kullanılır hale getirmek olduğunu belirten ATAK Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Çetin Bayram şunları söyledi:"Palandöken Dağları'nın güney kısmındaki Küçük Palandöken Tabyası, Sultan 2'nci Alduhamit Han döneminde yapılan 16 tabyadan birisi. Askerlerin barındığı tabyadaki fırın, 130 yıl sonra yeniden ateşlendi. Ecdat yadigarı bu mekanlar tarihe ve insanlığa kazandırılmalı. Tabyalar, Erzurum'da yüksek irtifa ile ilgili yapılan projelere dahil edilebilir. Butik otel olabilir. Fırını yaktığımızda hiçbir problem yaşamadık. Birinci dünya savaşı döneminde güneyden gelecek Rusların akınlarına karşı Palandöken geçidini korumak amaçlı yapılmış iki tabyadan birisi. Hemen karşısında Büyük Palandöken Tabyası var. Yaklaşık 7 bin metrekarelik bir alan. Valilik, Belediye ve Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri ile kullanılabilir hale getirilir. Sporcular bir gece bu tabyada uyusalar vücutlarındaki hemoglobin miktarını artırırlar."

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