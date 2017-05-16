Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı
Tur midibüsü faciası: 24 ölü
Tur midibüsünün şoförü öldü, eşi...
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Tablo gibi gelincik tarlası

BODRUM'da açan gelinciklerin görsel güzelliği fotoğraf tutkunları ve çok sayıda kişinin ilgisini çekti. Kızılağaç Mahallesi'ndeki tarlalarda gelincik çiçekleri açtı. Yeşil ile kırmızının bir araya geldiği güzellik, tablo gibi...

Tablo gibi gelincik tarlası
BODRUM'da açan gelinciklerin görsel güzelliği fotoğraf tutkunları ve çok sayıda kişinin ilgisini çekti.
Kızılağaç Mahallesi'ndeki tarlalarda gelincik çiçekleri açtı. Yeşil ile kırmızının bir araya geldiği güzellik, tablo gibi manzaraların ortaya çıkmasına neden oldu. Amatör ve profesyonel fotoğrafçılar, bu güzelliği ölümsüzleştirmek için tarlalara akın etti. Görselliğin keyfini yaşamak isteyenler de buraların yolunu tuttu.
ŞURUBU VE REÇELİ YAPILIYOR
Mayıs ayı başından itibaren yaklaşık 3 hafta bu güzelliğin sürdüğünü belirten evli ve 1 çocuk annesi 39 yaşındaki Selma Akgün, "Bodrum'un her mevsimi çok güzel. Bu mevsimde de gelincikler açıyor. İnanılmaz manzaralar ortaya çıkıyor. Yöremizde gelincik yapraklarından yaptığımız gelincik şurubu da birçok hastalığa şifa olarak biliniyor. Ayrıca gelincik reçeli de yapıyoruz. Doğanın ilçemize verdiği sadece birkaç güzellikten biri" dedi.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246