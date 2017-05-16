Tablo gibi gelincik tarlası

BODRUM'da açan gelinciklerin görsel güzelliği fotoğraf tutkunları ve çok sayıda kişinin ilgisini çekti.Kızılağaç Mahallesi'ndeki tarlalarda gelincik çiçekleri açtı. Yeşil ile kırmızının bir araya geldiği güzellik, tablo gibi manzaraların ortaya çıkmasına neden oldu. Amatör ve profesyonel fotoğrafçılar, bu güzelliği ölümsüzleştirmek için tarlalara akın etti. Görselliğin keyfini yaşamak isteyenler de buraların yolunu tuttu.ŞURUBU VE REÇELİ YAPILIYORMayıs ayı başından itibaren yaklaşık 3 hafta bu güzelliğin sürdüğünü belirten evli ve 1 çocuk annesi 39 yaşındaki Selma Akgün, "Bodrum'un her mevsimi çok güzel. Bu mevsimde de gelincikler açıyor. İnanılmaz manzaralar ortaya çıkıyor. Yöremizde gelincik yapraklarından yaptığımız gelincik şurubu da birçok hastalığa şifa olarak biliniyor. Ayrıca gelincik reçeli de yapıyoruz. Doğanın ilçemize verdiği sadece birkaç güzellikten biri" dedi.

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