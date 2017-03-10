Tabanlıoğlu, MIPIM'de yine finalde



İSTANBUL,() Tabanlıoğlu Mimarlık, gayrimenkulün en önemli küresel buluşması MIPIM'de, bu yıl da yerini alıyor. Projeleri ve konferans katılımıyla MIPIM'de yeralacak Tabanlıoğlu Mimarlık, Beyazıt Kütüphanesi Yenileme Projesi ile de yine finalde ödül için yarışacak.

1989 yılından buyana Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen uluslararası gayrimenkul fuarı MIPIM, çeşitli sergilerin yanı sıra mimari proje yarışmaları, düzenlenen panel ve konferanslarla farklı coğrafyalardan önemli yatırımcıların, mimarların, şehir planlamacıların katıldığı Dünya'nın önde gelen buluşma platformlarından biri konumunda.

Türkiye'nin uluslararası mimarlık ofisi Tabanlıoğlu Mimarlık, dünyanın mimarlık ve gayrimenkul alanlarındaki önemli temsilcilerinin bir araya geldiği MIPIM'de, son üç yıl da olduğu gibi 2017'de de, P-1.K51'deki özgün standıyla yer alacak.

Farklı coğrafyalarda sürdürdüğü yeni çalışmalarını 14-17 Mart tarihleri arasında bu önemli küresel platforma yansıtmaya hazırlanan Tabanlıoğlu Mimarlık, her yıl olduğu gibi bu yıl da Melkan Gürsel ve Murat Tabanlıoğlu'nun konuşmacı olarak katılımları ve ödül adayı projeleri ile geniş varlık gösterecek.

Ödüller kazanan renovasyon, MIPIM Awards 2017'de de finalist

2015 yılı sonunda tamamlanan ve geçen yıl içinde birçok uluslararası ödüle layık görülen Beyazıt Devlet Kütüphanesi Renovasyon Projesi, MIPIM Awards 2017'de “En İyi Yenileme Projesiö kategorisinde finale kaldı. MIPIM 2017 ödül töreni 16 Mart akşamı Cannes'da gerçekleşen organizasyonun bir parçası olarak, Grand Auditorium, Palais des Festivals'de gerçekleşecek. Bu yarışmanın bir diğer özelliği, Jürinin final oylarıyla birlikte MIPIM Katılımcı Delege oylarının da yılın en iyi projelerinin seçilmesinde (People's Choice) etkin olması.

Avrupa Komisyonu ve Mies van der Rohe Vakfı'nın ilan ettiği Mies van der Rohe Ödülü 2017'de finalist olan renovasyon projesinin aldığı ödüller arasında American Architecture Prize, WIN - World Interior News Awards ve WAF - World Arcitecture Festival gibi dünya çapında önemli ödüller bulunuyor.

Tabanlıoğlu Mimarlık'ın, başta New York ve diğer Amerika projeleri olmak üzere, yeni projelerinin paylaşıldığı toplantı, “Türkiye Mimarlığı Dünya Haritasındaö başlığı ile 15 Mart sabahında, Melkan Gürsel ve Murat Tabanlıoğlu tarafından İstanbul Çadırı'nda geçekleştirilecek.

15 Mart günü öğleden sonra ise Paul Finch moderatörlüğünde gerçekleşecek “Binaları sonsuz defa dönüştürmek ve yeniden kullanmak nasıl mümkün olur?" başlıklı panelde Murat Tabanlıoğlu, Mahesh Ramanujam, Rebecca Pearce ile birlikte konuşmacı olarak yer alacak. Panelde 'karma kullanım ya da adaptif yeniden kullanım çerçevesinde düşünmek', 'kentleşme ve sürdürülebilirlik sorunlarıyla baş etmek' ve 'gelecekte kentlerin bundan nasıl yararlanabileceği' gibi sorulara cevap aranacak.

Tabanlıoğlu, MIPIM AR Future Awards'da da ödüllere aday

Tabanlıoğlu Mimarlık, 15 Mart akşamında JW Marriot Otelde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak MIPIM AR Future Awards'da da yeni projeleriyle finalistler arasında yer alıyor. Tabanlıoğlu Mimarlık, MIPIM bünyesinde Architectural Review dergisi ile ortaklaşa düzenlenen mimari ödül programı MIPIM AR Future Awards 2017'de, 118E59th Street Residences projesi (New York) ile 'Konut' kategorisinde ve BAKSI, Hüsame Köklü Kadın İstihdam Merkezi projesi (Bayburt) ile de 'Sivil ve Kamu Binası' kategorisinde ödül için yarışacak.

Tabanlıoğlu ödülsüz dönmüyor

Tabanlıoğlu Mimarlık, daha önceki yıllarda olduğu gibi geçen yıl da MIPIM'den ödülle dönmüştü. Tabanlıoğlu, MIPIM 2016'da Kazakistan'da gerçekleştirdiği Astana Tren İstasyonu projesi ile Architectural Review MIPIM Future Projects Awards (MIPIM AR Future Awards 2016), Big Urban Projects - Büyük Ölçekli Kentsel Proje dalında en iyi proje ödülünü ve Katar-Doha Karma Kule projesi ile Karma Projeler dalında Commendation / Övgü ödülünü almıştı.

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