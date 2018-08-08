Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Haliç'teki 3 köprü yarın gece bir süre kapatılacak
Haliç'teki 3 köprü yarın gece...
Adalet Bakanı Gül'den dava kotası açıklaması
Bakan Gül açıkladı: Davalarda süre...
Muharrem İnce: CHP kurultay için bir gün bile beklememelidir
CHP'de kurultay kavgası büyüyor
Akar'dan ABD'ye tepki: Kabul etmiyoruz, korkmuyoruz!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Karşılıksız kalmayacak

Tabancayla ayağından vurulan köpeğe platin takıldı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de, sağ ön ayağından tabancayla vurulmuş bulunan 2,5 yaşındaki sokak köpeğinin 3 yerinden kırılan pazı kemiğine platin takıldı. Veterinerler köpeğe 'Güçlü' ismini verdi.  Mersin Belediyesi ekipleri, 2...

Tabancayla ayağından vurulan köpeğe platin takıldı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de, sağ ön ayağından tabancayla vurulmuş bulunan 2,5 yaşındaki sokak köpeğinin 3 yerinden kırılan pazı kemiğine platin takıldı. Veterinerler köpeğe 'Güçlü' ismini verdi. 
Mersin Belediyesi ekipleri, 2 Ağustos Perşembe günü, sokakta sağ ön ayağından yaralanan köpeği gördü. Veterinere götürülen 2,5 yaşındaki köpeğin tabancayla vurulduğu tespit edildi. Ön muayenesi yapılan köpeğin 3 yerinden kırıldığı belirlenen pazı kemiğine platin takıldı. Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Dairesi'nde tedaviye alınan köpeğe veteriner hekimler tarafından 'Güçlü' ismi verildi. Veteriner Dairesi Başkanı Mehmet Cücük, köpeğe yapılan operasyonla ilgili "Kurşunun girdiği bölgedeki pazı kemiğinde 3 parça kırık saptadık. Parçaların birini almak zorunda kaldık. Diğer parçaları da ameliyatla bir araya getirdik. Yaklaşık 2 saat süren ameliyatta ayağına platin taktık. 'Güçlü', yaklaşık 2 ayda sağlığına kavuşacak" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328