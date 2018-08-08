Tabancayla ayağından vurulan köpeğe platin takıldı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de, sağ ön ayağından tabancayla vurulmuş bulunan 2,5 yaşındaki sokak köpeğinin 3 yerinden kırılan pazı kemiğine platin takıldı. Veterinerler köpeğe 'Güçlü' ismini verdi.

Mersin Belediyesi ekipleri, 2 Ağustos Perşembe günü, sokakta sağ ön ayağından yaralanan köpeği gördü. Veterinere götürülen 2,5 yaşındaki köpeğin tabancayla vurulduğu tespit edildi. Ön muayenesi yapılan köpeğin 3 yerinden kırıldığı belirlenen pazı kemiğine platin takıldı. Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Dairesi'nde tedaviye alınan köpeğe veteriner hekimler tarafından 'Güçlü' ismi verildi. Veteriner Dairesi Başkanı Mehmet Cücük, köpeğe yapılan operasyonla ilgili "Kurşunun girdiği bölgedeki pazı kemiğinde 3 parça kırık saptadık. Parçaların birini almak zorunda kaldık. Diğer parçaları da ameliyatla bir araya getirdik. Yaklaşık 2 saat süren ameliyatta ayağına platin taktık. 'Güçlü', yaklaşık 2 ayda sağlığına kavuşacak" dedi.



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