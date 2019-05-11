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Suyla kaplı yolda yürüyerek evlerine gidip geliyorlar

Olcay DÜZGÜN-Muhammed KISIR/KAYSERİ, () - KAYSERİ'nin Develi ilçesinde, 8 evin bulunduğu sokağı ana yola bağlayan 400 metrelik yol, dağlardaki karların erimesiyle sular altında kaldı. Bazı sokak sakinleri çizme giyerek sokağı geçerken,...

Suyla kaplı yolda yürüyerek evlerine gidip geliyorlar

Olcay DÜZGÜN-Muhammed KISIR/KAYSERİ, () - KAYSERİ'nin Develi ilçesinde, 8 evin bulunduğu sokağı ana yola bağlayan 400 metrelik yol, dağlardaki karların erimesiyle sular altında kaldı. Bazı sokak sakinleri çizme giyerek sokağı geçerken, bazıları da çıplak ayakla yürümek zorunda kalıyor.
Güney Aşağı Mahallesi 206'ncı Sokak'taki yol, ilkbahar ile birlikte dağlardaki karların erimesiyle su altında kaldı. 8 evin bulunduğu sokağı ana yola bağlayan 400 metrelik yol, tamamen suyla kaplandı. Bazı vatandaşlar çizmeyle sokağı geçerken bazıları da ayakkabılarını ellerine alıp çıplak ayakla yürüyor. Sokak sakinleri, alt yapı eksikliği nedeniyle yolun her ilkbaharda su altında kaldığını söyleyerek, belediyeye başvurduklarını ancak sonuç alamadıklarını öne sürdü.
'TEK İSTEĞİMİZ BURANIN ÇARESİNE BAKILMASIDIR'
Sokak sakinlerinden Mevlana Aras, yollarının ilkbahar aylarında sular altında kaldığını bu durumun kendilerini çok mağdur ettiğini söyledi. Bahçe işleriyle uğraştıkları için her gün bu yolu kullandıklarını vurgulayan Aras, "Biri ziyarete gelemiyor. Ayakkabılarımızı çıkarıp, yürümek zorundayız. Yetkililerden tek istediğimiz buranın çaresine bakılması.  Evimize geleceğimiz zaman arabamızı bir köşeye park ediyoruz. Yürüyerek gittiğimiz için hasta oluyoruz. Akşam eve gittiğimiz zaman sancıdan duramıyoruz" diye konuştu.
Safiye Kılınç da suda çıplak ayakla yürüdükleri için hasta olduklarını söyleyerek, "Yetkileler gelip buraya baksın" dedi. Arif Şahin ise, "Yıllardır bu sorunu yaşıyoruz. Artık bunun çözülmesini istiyoruz" dedi.
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