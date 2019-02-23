Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
FLAŞ... Türkiürkiye, Slovenya'yı 77 -58'lik skorla yendi
ürkiye, Slovenya'yı 77 -58'lik skorla yendi
Meteoroloji'den Trakya için kuvvetli kar uyarısı
Trakya için kuvvetli kar uyarısı
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Mustafa Şentop
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı...
Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler Washington’da
Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı...

Suya gömülen kepçenin operatörünü arama çalışmaları sürüyor

BALIKESİR'de kömür madeninde toprak kayması sonucu suya gömülen kepçenin operatörü Mahmut Durmaz’ı arama çalışmaları devam ediyor.   Balıkesir'in Balya ilçesine bağlı kırsal Bengiler Mahallesi'nde bulunan kömür madeninde dün...

Suya gömülen kepçenin operatörünü arama çalışmaları sürüyor
BALIKESİR'de kömür madeninde toprak kayması sonucu suya gömülen kepçenin operatörü Mahmut Durmaz’ı arama çalışmaları devam ediyor.  
Balıkesir'in Balya ilçesine bağlı kırsal Bengiler Mahallesi'nde bulunan kömür madeninde dün meydana gelen toprak kaymasında gölette çalışma yapan operatör Mahmut Durmaz'ın kullandığı kepçe toprak kayması sonucu suya gömüldü. Kendini kurtarmak için suya atlayan Mahmut Durmaz, gözden kayboldu. Kepçe operatörü için dün başlatılan arama çalışmalar bugün de devam etti. AFAD, Büyükşehir İtfaiye ve Jandarma ekipleri suda kaybolan Mahmut Durmaz'ı bulmak için arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328