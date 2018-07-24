Sütlüce'deki binanın sahibi çökme öncesi konuştu

İSTANBUL,SÜTLÜCE'de çöken binanın sahibi açıklamalarda bulundu. 4 katlı binanın sahibi Emin Ertürk çökme öncesi yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Arda Turan buraya kardeşi adına bir otel inşaatına başladı. Arkadaşlarla istişare ettik. Biz doğma büyüme buralıyız. Buranın kaya yapısını biliyoruz. Uyardık söyledik. Onlar da profesörlerin burada su çekmeden dolayı burada bir şey olmayacağını, sıva çatlağı olacağını belirttiğini söyledi. Ama ben onlara bunların emarelerini söyledim. Belirgin bir şekilde açılma oldu. Resimlerini gösterdik. Çağırdık gösterdik. Ben onları uyardım. Bazen hayatta iki kere iki, dört etmiyor. iki kere iki, dört etmedi. Tek sevincim içinde kimsenin olmadığı. Herkesi tahliye edebildik. Şu anda kimseye zarar gelmeden ne olacaksa olsun. Mal ikinci sırada" diye konuştu.

Beyoğlu İmrahor Caddesi üzerinde bulunan bir temel açma çalışması sırasında toprak kayması yaşandı. Bina tahliye edilirken polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bina bir süre sonra büyük bir gürültüyle çöktü.



Sütlüce'de hemen altındaki inşaat çalışması nedeniyle altındaki toprak boşalan 4 katlı bina çöktü. Çökme anı farklı açılardan kameraya yansıdı.





ÇÖKME TEHLİKESİ GEÇİREN BİNANIN SAHİBİ KONUŞTU





Sütlüce'de çökme tehlikesi geçiren 4 katlı binanın sahibi açıklamalarda bulundu.



Binanın sahibi Emin Ertürk, "Arda Turan buraya kardeşi adına bir otel inşaatına başladı. Arkadaşlarla istişare ettik. Biz doğma büyüme buralıyız. Buranın kaya yapısını biliyoruz. Uyardık söyledik. Onlar da profesörlerin burada su çekmeden dolayı burada bir şey olmayacağını sıva çatlağı olacağını belirttiğini söyledi. Ama ben onlara bunların emarelerini söyledim. Belirgin bir şekilde açılma oldu. Resimlerini gösterdik. Çağırdık gösterdik. Ben onları uyardım. Bazen hayatta iki kere iki, dört etmiyor. iki kere iki, dört etmedi. Tek sevincim içinde kimsenin olmadığı. Herkesi tahliye edebildik. Şu anda kimseye zarar gelmeden ne olacaksa olsun. Mal ikinci sırada" diye konuştu. Haber-Kamera:Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA





BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI DEMİRCAN: RUHSATSIZ, İSKANSIZ VE TEMELİNDE SORUN VAR



Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Sütlüce'de yıkılmak tehlikesiyle karşı karşıya olan binaya ilişkin açıklamalarda bulundu.



Demircan, şöyle konuştu:



"Burada bir istinat duvarı var normalde boşluğun arkasında şu an görmediğimiz bir duvar. Bu duvarın arkasındaki kum aşırı yağmurlardan şişiyor. Şişince patlıyor. Arkadaki dolgu tamamen yeni yapılan bir inşaatın çukuruna doluyor. Bu arada hemen arkada şu anda yıkım tehlikesi, bina 1994'te kaçak olarak yapılmış. Ruhsatsız, iskansız ve temelinde sorun var. Şu anda belediye ve kaymakamlık olarak devletin bütün birimleri olarak tedbirimizi cana zarar gelmesin düşüncesiyle binaları tahliye ettik şu anda gelişmeleri izliyoruz. Göründüğü gibi artık yaşanabilecek durumda değil özellikle baştaki binayı da tedbiren boşalttık. Kırmızı renkli görünen bina 2008'de yapılmış. Ruhsatlı bir bina olarak yapılmış. Tedbiren onu da tahliye ettik." Cansel KİRAZ- Güven USTA/İSTANBUL (DHA)











ÇÖKEN BİNANIN MART AYINDA ÇEKİLEN FOTOĞRAFI



Sütlüce'de çöken 4 katlı binanın Mart 2018'de çekilen fotoğrafında hemen yanında istinat duvarı yer aldığı görülüyor. Sabah yaşanan çalışmalar sırasında bu istinat duvarının yıkıldığı öğrenildi. Anıl UÇAN/İSTANBUL, (DHA)







ÇÖKEN BİNANIN ETRAFINDA OTURANLAR KAYMA ANINI ANLATTI





Sütlüce İmrahor Caddesi'nde çöken binanın etrafındaki binalarda oturan vatandaşlar tahliye edildi. Dışarıda bekleyenler binanın yıkıldığı anda gözyaşlarına boğuldu. Yıkılan binanın çevresinde bulunan binalardaki oturanlar ve tahliye edilen vatandaşlardan bazıları binanın kayma anlarında yaşadıklarını anlattılar.





"CANIMIZI ZOR DIŞARI ATTIK"



Yıkılan binanın yanındaki binalardan birinde oturan bir kadın, "Bir gümbürtü bir toprak bir ses... Sanki bomba patladı. Canımızı zor kurtardık. Hiç bir şey alamadım. Ben giriş kattayım.'Bina çöküyor' diye diş fırçamı attım yalın ayak dışarı fırladım. Zaten binaların arasında boşluk vardı. Biz binamız çöker diye düşünüyorduk önceden" dedi.



Başka bir kadın da "Gürültüye kalktık canımızı zor dışarıya attık. Çatlaklar için uyardık. Belediyeye şikayet ettik. Dilekçe verdik. Kimse oralı olmadı. Şimdi de evlerimize giremiyoruz." ifadelerini kullandı.



Bu arada, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da yıkılan binanın sakinleri ile görüşecek. Görüşme için bina sakinleri yağışlı hava nedeniyle aynı cadde üzerindeki bir otelin lobisine alındı. Cansel KİRAZ- İbrahim MAŞE- Güven USTA-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)





ÇÖKEN BİNANIN SAKİNLERİ İLE TOPLANTI YAPILDI





Sütlüce İmrahor Caddesi'nde toprak kayması nedeniyle boşaltılan bina çöktü. 4 katlı binada oturanlar cadde üzerindeki bir otele alındı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, çöken binadan tahliye edilenlerle başka bir yerde iskan etme ve acil eylem planının konuşulacağını belirterek bina sakinleriyle birlikte otel lobisinde toplantı yaptı.





"VATANDAŞLARIN MAĞDURİYETİNİ GİDERECEĞİZ"



Toplantıda Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan ile görüştüğünü söyleyen bina sakinlerinden İbrahim Ayvalı, " Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan toplantı yaptı. Dedi ki ; 'Şehircilik Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Kaymakamlığı olarak buradaki vatandaşların mağduriyetini gidereceğiz' Biz de bu sözünü takip ediyoruz. Ben onun sözüne güveniyorum çünkü oranın oturacak bir şekli kalmamış. Burada yeni yapılan binaların haricinde hiçbirinin iskanı yok. Benim evimde de iskan yok. Çünkü bunlar 15-20 senelik binalar. Bir tek buralar kaldı, buralar da bu hale geldi. İnsanlar evlerine giremiyor. Benim 3 katlı binam gitti" dedi. Öte yandan Ayvalı, "Buralar Arda Turan'ın diyorlar. Ben bilmiyorum, öyle söylüyorlar" diye ekledi.



Yıkılan binanın arkasındaki bir diğer binanın sakini ise, "Bizim ev de şu an kullanılmaz halde. Toplantı yaptık. 2-3 gün otelde kalacakmışız ondan sonra bir eylem planı yapılacak. Sonra da bize ev tutulacakmış. Mal sahibiyiz, bizi kiraya çıkaracaklar. Aşağı yukarı 13 tane binaya girilmiyor. Hepimize ayrı ayrı söz verildi. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Bu mağduriyetin en yakın zamanda çözüleceğinin sözünü verdi" şeklinde konuştu. Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- İbrahim MAŞE- Güven USTA