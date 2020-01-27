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Sütbank, davası başlıyor

GENEL 27.01.2020, 17:54
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Sütbank, davası başlıyor
KONYA'nın Ereğli ilçesinde, 2007'de kurulan Ekta Et ve Süt Ürünleri şirketinin 'Sütbank' adı altında kurdukları sisteme büyükbaş için para yatıran üyeler, hisseleri kadar ödenmesi gereken süt paralarının ödenmediği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine şirketin eski yönetim kurulu başkanı Orhan T. ile muhasebeci İrfan A. hakkında 'İştirak halinde dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik' suçlarından dava açıldı. Tutuksuz yargılanacak 2 kişi için hazırlanan iddianame tamamlandı. 2 kişi, çarşamba günü, Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkacak.   
Ereğli'de, 13 yıl önce, Orhan T. tarafından yaklaşık 40 dönüm arazi üzerine kurulan Ekta Et ve Süt Ürünleri Anonim Şirketi, 'Sütbank' adlı bir sistem oluşturdu. Sütbank'a katılmak isteyen üyelerden toplanan paralarla, iddiaya göre çiftliğe süt üretimi için büyükbaş alındı. Üyelere de ödedikleri para karşılığı pay verilip, her ay hisseleri karşılığında süt parası alacakları belirtildi. İlk zamanlar üyelere düzenli para ödendi; ancak son yıllarda aralarında farklı illerde oturan asker, polis, avukat ve savcıların da bulunduğu yaklaşık 20 bin üyeye para ödenmemeye başlandı. Üyelerden bazıları, 2018'de şirketin yönetim kurulu başkanı Orhan T. ve muhasebecisi İrfan A. hakkında, illerindeki Cumhuriyet Başsavcılıkları'na giderek şikayette bulundu.
18 MAĞDUR İÇİN İDDİANAME HAZIRLANDI 
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na 18 mağdur tarafından yapılan suç duyurusunun ardından soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Ekta Et ve Süt Ürünleri Anonim Şirketi'nin 2007'de Ereğli ilçesinde o dönem belde olan Zengen'de kurulduktan sonra çiftlikte damızlık düve ve süt üretimine yönelik inek yetiştiriciliği yapıldığı, şüpheli Orhan T.'nin de kuruluşundan 2016'ya kadar yönetim kurulu başkanlığı yaptığı, diğer şüpheli İrfan A.'nın da 2008 ile 2016 arasında şirkette muhasebeci olarak görev yaptığı belirtildi. İddianamede, şirket tarafından, isteyen katılımcılara 5 inek almak şartıyla hamilelik dönemi haricinde 32 ay vadeli ve sözleşmeli inek satışı yapıldığı ve katılımcılara inek bedeli kadar teminat senedi verildiği belirtildi. İnek satın alan katılımcılara her inek için ayda 150- 180 litre arasında değişen miktarlarda süt bedeli ödenmesi taahhüt edildiğine değinildi.
HASTALIK VAR DİYE MESAJ ATILDI 
Şirket tarafından katılımcılara 2015 yılı sonuna doğru 'çiftliğe yeni gelen hayvanlarda baş gösteren viral bir hastalık nedeniyle doğumların yavru atma şeklinde gerçekleştiği ve günlük ortalama 29 litre olan süt veriminin 21 litreye düştüğü, hastalıkla mücadele edildiği ve bu olaylar nedeniyle ödeme dengesinin bozulduğu, ilk 11 aylık dönemde ödeme yapılmayacağı bundan sonraki birinci 9 ay içinde inek başına 25 litre ikinci 9 ay içinde inek başına 50 litre ödeme yapılacağı' şeklinde mesaj atıldığı hatırlatıldı. Katılımcıların BİMER'e şikayeti üzerine Ereğli Tarım Müdürlüğü'nce yapılan incelemede herhangi bir hayvan ölümü veya hastalık tespit edilmediği anlaşılınca katılımcıların sözleşmeyi feshederek, ödenmeyen süt bedeli ve ana paralarını ödenmesi için icra yoluna başvurdukları belirtildi.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI, MUHASEBECİYİ SUÇLADI 
Bunun üzerine şüpheli Orhan T.'nin katılım sözleşmeleri ve teminat senetleri üzerindeki imzaların kendine ait olmadığını, muhasebeci İrfan A.'ya ait olduğunu belirterek icra takibine itirazda bulunduğu anlatıldı. Orhan T.'nin muhasebeci İrfan A.'nın 2012-2016 yılları arasında kendinden habersiz imzasını taklit ederek 1100 katılım sözleşmesi ve teminat senedi düzenleyip şirketi 6 milyon 600 bin TL zarara uğrattığını ileri sürdüğü belirtildi. 
İddianamede İrfan A.'nın da savunmasında şirketin işleyiş şeklini anlatıp, satın alınan ineklerin düzenli olarak günlük 24 litre süt vermediğini bazen 10 litreye kadar süt vermesi nedeniyle şirketin katılımcılara ödemesi gereken günlük 6 litre süt bedelini karşılayamaz hale geldiğini ve bundan dolayı sistemin tıkandığını, yeni katılımcılardan alınan paranın, eski katılımcıların süt bedeli olarak ödendiğini söylediğine yer verildi. İrfan A.'nın savunmasının devamında Orhan T.'nin sözlü yetkilendirmesi üzerine şirket adına yaklaşık 1100 katılım sözleşmesi ve teminat imzaladığını, katılımcılardan aldıkları paraları kendi adına ait 4 bankadaki hesabına yatırdıklarını, ardından da şirkete ait hesaba havale ettiğini, katılımcılara Orhan T.'nin imza sirkülerini gönderdikleri içinde imzanın farklı olmaması için imzayı taklit ettiğini, katılımcılardan alınan parayı zimmetine geçirmediğini öne sürdüğü belirtildi. 
İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR
Orhan T.'nin, İrfan A.'nın 3 yıl boyunca 1100 katılımcı sözleşmesi ve teminatı düzenlediğinden haberinin olmamasının hayatın olağan akışına aykırı olduğuna değinildi. 
İddianamede Orhan T. ile muhasebeci İrfan A. hakkında 'İştirak halinde dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik' suçlarından dava açılması talep edildi. Mersin Ağır Ceza Mahkemesi'nin yetkisizlik kararı verilmesi üzerine dosya Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Bunun üzerine tutuksuz yargılanan Orhan T. ve İrfan A. 29 Ocak Çarşamba gününde ilk kez hakim karşısına çıkacak.​

 

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