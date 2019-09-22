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Süslü Kadınlar, Datça'da pedal çevirdi
İZMİRLİ kadınlar tarafından 2013 yılında başlatılan ve kısa sürede tüm ülke geneline yayılan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu kapsamında, Muğla'nın Datça ilçesinde 3'üncüsü bu yıl gerçekleştirilen etkinlikte, 100'e yakın bisiklet...
GENEL 22.09.2019, 18:20
İZMİRLİ kadınlar tarafından 2013 yılında başlatılan ve kısa sürede tüm ülke geneline yayılan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu kapsamında, Muğla'nın Datça ilçesinde 3'üncüsü bu yıl gerçekleştirilen etkinlikte, 100'e yakın bisiklet tutkunu kadın pedal çevirdi.
Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kadınlar, Sevgi Yolu, Denizliler Sitesi güzergahını takip ederek tekrar başlangıç noktasına dönülen etkinlikte toplam 3 kilometre boyunca bisikletleri ile tur attı. Begonvil çiçekleriyle süsledikleri bisikletleri ve rengarenk kıyafetleriyle etkinliği adeta karnavala çeviren kadınlar, tur sonrasında ise, müzik eşliğinde bol bol eğlendi. Etkinliğe katılan kadınlar adına konuşan Ümit Kırcalı (61) bisiklettin yoğun kent trafiğine çözüm olacağını söyledi.
Kırcalı, "Eğer uygun bisiklet politikaları ve yolları olursa, işe veya ulaşacağımızı yer bisiklet ile gidebiliriz. Biz de dünyanın birçok yerindeki hemcinslerimiz gibi günlük kıyafetlerimizle bisiklete binerek ulaşımımızı sağlayabiliriz" dedi.
Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kadınlar, Sevgi Yolu, Denizliler Sitesi güzergahını takip ederek tekrar başlangıç noktasına dönülen etkinlikte toplam 3 kilometre boyunca bisikletleri ile tur attı. Begonvil çiçekleriyle süsledikleri bisikletleri ve rengarenk kıyafetleriyle etkinliği adeta karnavala çeviren kadınlar, tur sonrasında ise, müzik eşliğinde bol bol eğlendi. Etkinliğe katılan kadınlar adına konuşan Ümit Kırcalı (61) bisiklettin yoğun kent trafiğine çözüm olacağını söyledi.
Kırcalı, "Eğer uygun bisiklet politikaları ve yolları olursa, işe veya ulaşacağımızı yer bisiklet ile gidebiliriz. Biz de dünyanın birçok yerindeki hemcinslerimiz gibi günlük kıyafetlerimizle bisiklete binerek ulaşımımızı sağlayabiliriz" dedi.
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