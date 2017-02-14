Süslediği TIR'ın önünde evlilik teklifi yaptı

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da oturan 26 yaşındaki Fatih Akgül, Sevgililer Günü'nde süslediği TIR'ın önünde, nişanlısı 29 yaşındaki Hale Aygün'e evlilik teklifi yaptı.

Burdur Küçük Sanayi Sitesi'nde sigorta ekspertizi Fatih Akgül, bir fabrikada idari personel olarak çalışan nişanlısı Hale Aygün'e 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi yapmaya karar verdi. Sürpriz teklif için arkadaşlarından yardım isteyen Fatih Akgül, arkadaşına ait TIR'ı süsleyip bu sabah erken saatte nişanlısının Bozkurt Mahallesi TOKİ konutlarındaki evinin önüne geldi.

'Benimle evlenir misin' yazısı ile nişanlısı ve kendisinin fotoğrafı bulunan pankartı TIR'ın önüne asan Akgül, klakson çalarak nişanlısını dışarı davet etti. Bir başka arkadaşına ait araca kurulan ses sisteminden Hakan Altun'un 'Benimle evlenir misin' şarkısı çalınırken diz çökerek cebinden yüzük çıkaran Fatih Akgül, nişanlısına evlilik teklifinde bulundu. Şaşıran Hale Aygün teklifi kabul ederek, Akgül'ün uzattığı yüzüğü taktı. Çift daha sonra birbirine sarıldı.

Hale Aygün, "Süper bir şey oldu. Böyle bir şey beklemiyordum. Çok şaşırdım" dedi. Geçen yıl 22 Temmuz'da nişanlandıklarını belirten Fatih Akgül de "Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Sürpriz yapmak istedim. 12 Mayıs günü düğün yapacağız" diye konuştu.



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