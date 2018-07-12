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Süslediği ilçe meydanında evlenme teklif etti

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan İbrahim Hızarcı(27), kız arkadaşı Merve Sert'e (23), süslettiği ilçe meydanında yüzlerce kişinin önünde evlenme teklif etti. Mutluluk gözyaşı döken genç kız, 'Evet' yanıtın verdi. Çorlu'da...

Süslediği ilçe meydanında evlenme teklif etti
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan İbrahim Hızarcı(27), kız arkadaşı Merve Sert'e (23), süslettiği ilçe meydanında yüzlerce kişinin önünde evlenme teklif etti. Mutluluk gözyaşı döken genç kız, 'Evet' yanıtın verdi.
Çorlu'da gıda firmasında çalışan İbrahim Hızarcı, kız arkadaşı Merve Sert'e bir sürpriz yaparak Omurtak Caddesi Atatürk Meydanı'nda evlilik teklifi yaptı. Önce bir firmayla anlaşıp, meydanı çiçeklerle kalp şeklindeki kırmızı balonlarla süsleten Hızarcı, kız arkadaşına meydanda buluşma teklif etti. Teklif üzerine meydana gelen Merve Sert, büyük şaşkınlık yaşarken, İbrahim Hızarcı, hazırlanan kalpli balon ve mumlar eşliğinde evlenme teklifi yaptı. Ne olduğunu anlamaya çalışan Merve Sert, gözyaşlarına hakim olamayarak, teklife 'Evet' cevabını verdi. Çiftin bu mutlu gününe ortak olan vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.
Hızarcı, "Uzun bir süredir Merve'ye evlilik teklifi planlarım vardı. Bunun için birçok plan ve proje gerçekleştirdim fakat en güzelinin de Atatürk Meydanı'nda Atatürk Anıtı önünde olacağını düşündüm. Bu organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.
Farklı bir duygu yaşadığını belirten Merve Sert, "Çok şaşırdım, hiç beklemiyordum. Çok mutlu oldum" dedi.

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