Suşehri'nde 33 üniversiteli gıdadan zehirlendi

SİVAS'ın Suşehri İlçesi'nde yurtta kalan yüksekokul öğrencilerinden 33'ü, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.Suşehri İlçesi’nde Timur Karabal Meslek Yüksek Okulu'nda eğitim gören ve ilçedeki yurtta kalan öğrencilerden 33'ü, sabah saatlerinden itibaren karın ağrısı ve mide bulantısı gibi şikayetlerde Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine bazı öğrencilere serum takılarak gözlem altına alındı. Devlet yurdunda kaldıkları öğrenilen öğrencilerin, akşam yemeğinden etkilenmiş olabilecekleri değerlendiriliyor. Yurtta akşam yemeğinde, tavuklu patates, patates salatası, pilav, makarna, turşu ve irmik helvasından oluşan menünün yer aldığı öğrenildi. Konuyla ilgili inceleme başlatılırken, yurt yetkilileri bazı öğrencilerin dışarıda yedikleri yemek nedeni ile etkilenmiş olabileceğini öne sürdü. Öğrencilerin yediği yemeklerden incelenmek üzere numune alındı. Etkilenen öğrencilerin genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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