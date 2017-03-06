Süryani telkari ustası üniversitelileri eğitecek

MARDİN Artuklu Üniversitesi Midyat Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü’nde görevlendirilmek üzere Türkiye’de ilk defa Süryani bir telkari gümüş işleme ustasına kadro verildi.

Midyat İlçesi'nde oturan evli ve 4 çocuk babası 43 yaşındaki Murat Aslan, Mardin'deki Artuklu Üniversitesi Midyat Meslek Yüksekokulu'nda açılan yazılı mesleki uygulama sınavını kazandıktan sonra '4b statüsünde' (sözleşmeli memur) olarak göreve başladı. Telkari Gümüş İşleme Ustası Süryani Murat Aslan ve Midyat Meslek Yüksekokul Müdürü Tarık Demir'i makamında kabul eden Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Ağırakça, telkari ustası Aslan'a başarı diledi. Prof.Dr. Ağırakça, Süryani telkari ustasının üniversitede kadrolu olarak başlamasının normal olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Midyat ve Mardin’de asırlardır Süryaniler ile Müslümanlar bir arada yaşıyoruz. Özellikle benim yaşımdakiler ve benden büyükler dönemlerinde zaten iç içe yaşayan iki kitleydi bunlar. Garipsenecek bir tarafı yok, son derece doğaldır. Süryaniler, bu şehrin önemli bir unsurudur, şehrin çocuklarıdır. Biz onlarla küçükken hep beraber büyüdük, aynı okullarda okuduk, aynı sokaklarda beraber oynadık. Bu Mardinliler'in hayat tarzıdır, birlikte yaşama kültürüdür. Murat ustanın Üniversitemize büyük bir katkısının olacağına inanıyoruz. Yetiştireceği öğrenciler onun eseri olacaktır."

ÜNİVERSİTEDE GÜMÜŞ VE TAŞ İŞLEMECİLİĞİ BÖLÜMLERİ AÇILACAK

Telkari Gümüş İşleme Sanatı ve Doğal Taşların İşlemeciliği Bölümleri’nin Midyat Meslek Yüksekokul bünyesinde açılmasının Artuklu Üniversitesi’nin tarihinde önemli bir dönüm noktası oluşturacağını ifade eden Rektör Prof.Dr. Ağırakça, şöyle konuştu:

"Üniversitemizde özellikle Midyat gibi kadim bir şehirde, bu el sanatları bölümlerinin açılması akademik olarak çok büyük bir önem arz ettiği gibi, üniversitemizin gelişmesi açısından da önemli bir aşamadır. Telkari bölgenin önemli bir sanatı olduğu gibi, doğal taşların işlemeciliği de aynı şekilde son derece önemli bir bölüm. Bizim bölgemiz bilhassa bu iki sanatla ileri çıkmış ve bu konuda da tanınan bölgedir. Telkari dendiği zaman Mardin ve Midyat akla geliyor. Taş işlemeciliği dendiği zaman Mardin’in, Midyat’ın taş evleri akla geliyor. Dolayısıyla bölgenin temayüz ettiği bu iki el sanatının Midyat Meslek Yüksekokulumuzun bünyesinde açılmış olması son derece önemlidir. Üniversitemizin tarihinde önemli bir dönüm noktası olacaktır. Bundan dolayı da Yüksekokul Müdürümüz sayın Tarık Demir ve ekibine teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz."

"TELKARİ SANATI KORUMA ALTINA ALINDI"

Midyat Meslek Yüksekokul Müdürü Tarık Demir de, Murat Aslan'ın göreve başlamasıyla birlikte telkari sanatının koruma altına alındığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Yüksekokulumuz bünyesinde açılan programda kaybolmaya yüz tutmuş kültür mirasımızdan olan telkari gümüş işleme sanatı üzerine yoğunlaşma kararı aldık. Çünkü, bu sanatın anavatanı Midyat’tır ve burada bu sanatın yaşayan çok az sayıda ustası vardı. Hazreti Peygamberimiz, 'işi ehline verin' diyor. Murat usta, yapılan sınavda başarılı olmuş, tecrübeli bir telkari ustasıdır. Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Ağırakça girişimde bulunarak, ilk olarak Devlet Personel Başkanlığı'ndaki personel cetveline telkari ustası adında bir mesleğin eklenmesini sağladı. Bu husus Bakanlar Kurulu kararıyla gerçekleşti. Nihayetinde üniversitemize kadrolu bir telkari ustasının alınmasıyla, bana göre telkari sanatı koruma altına alınmıştır. Aynı desteğin taş işçiliği konusunda da devam etmesini arzuluyoruz. Sayın Rektörümüze verdiği emeklerden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz."

"ÇOK MUTLUYUM"

Süryani Telkari Ustası Murat Aslan ise, 32 yıldan bu işin içinde olduğunu, bundan sonra akademik olarak bu mesleği devam ettireceği için çok mutlu olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Üniversite tarafından açılan sınavı kazandım ve Türkiye’de ilk kez bir Süryani telkari ustası olarak üniversitede resmi görev alacağım için çok mutluyum. Yüzyıllardır Süryani ustalar tarafından geleneksel yöntemlerle günümüze kadar ulaştırılan telkari gümüş işleme sanatı, son yıllarda eski canlılığını yitirmesinden dolayı bu sanat kaybolmaya yüz tutmuştu. Bu sanatın son Süryani ustaları olarak, bu sanatın canlı tutulması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda büyük emek sarf ediyorduk. Fakat başarılı olamıyorduk. Tamda bu süreçte Midyat Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde açılan program sayesinde telkari sanatının eskiden olduğu gibi rağbet görmesi konusunda umutlandık. Artık tüm bilgilerimi, mesleki tecrübelerimi gençlere aktaracağım. Bir telkari ustası olarak, artık işleyeceğimiz telkari ürünlerini tüm dünyada tanıtmak için de bir kapı açıldı bizlere. Midyat’ın tanıtılması için çok önemli bir gelişmedir. Bu bölümün açılmasını tüm zorluklara rağmen bıkmadan usanmadan sürdüren ve muvaffak olan, bu sanatı ilk icat eden usta kadar büyük bir emek veren Yüksekokul Müdürümüz sayın Tarık Demir’e teşekkür ederim."