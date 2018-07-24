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Sürüklenen teknedeki kaçakları, Sahil Güvenlik kurtardı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), ()- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'ın İstanköy Adası'na (Kos) geçmek isterken motor arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 8 kaçak, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Bitez Mahallesi...

Sürüklenen teknedeki kaçakları, Sahil Güvenlik kurtardı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), ()- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'ın İstanköy Adası'na (Kos) geçmek isterken motor arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 8 kaçak, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bitez Mahallesi Akvaryum Koyu yakınlarında bindikleri 5 metrelik fiber tekneyle İstanköy Adası'na geçmek için denize açılan 7'si Suriye ve 1'i Filistin uyruklu 8 kaçak, dün motor arızası yüzünden sürüklenmeye başladı. 3'ü kadın 8 kaçağın yardım çağrısı üzerine sahil güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Kurtarılan kaçaklara önce su ve gıda yardımı yapıldı. Sağlık durumları iyi olan kaçaklar, Bodrum Limanı'na getirildi. Kaçakların tekneyi 12 bin dolara satın aldıkları, kıyıdan açıldıktan 1,5 mil sonra ise tekne motorunun bozulduğu ortaya çıktı.

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