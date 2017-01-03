Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Şansal'a saldırı için DHMİ de soruşturma başlattı
Şansal'a saldıranlarin kim olduğu belli...
Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye çok sert terör suçlaması
OHAL 3 ay daha uzatılacak!
Suriye’de ÖSO Astana barış görüşmelerinden çekiliyor
ÖSO, Suriye'de barış görüşmelerinden çekiliyor
154 DEAŞ hedefi vuruldu, 18 terörist etkisiz hale getirildi
154 DEAŞ hedefi vuruldu, 18...

Sürüklenen bottaki 14 mülteci kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na geçmek isterken, bindikleri lastik bot uluslararası sularda sürüklenen Pakistan uyruklu 14 mülteci, Türk sahil güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı. Devriye...

Sürüklenen bottaki 14 mülteci kurtarıldı
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na geçmek isterken, bindikleri lastik bot uluslararası sularda sürüklenen Pakistan uyruklu 14 mülteci, Türk sahil güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı.
Devriye görevi yapan Bodrum Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, bugün saat 03.00 sıralarında, Akyarlar Mahallesi açıklarındaki uluslararası sularda, lastik botta mülteciler olduğunu belirledi. Fırtınanın etkisiyle sürüklendiği belirlenen 6 metrelik lastik botun yanına giden sahil güvenlik ekibi, üzeleri ıslak ve yorgunluktan bitkin haldeki Pakistan uyruklu 14 mülteciyi kendi botlarına alarak kurtardı. Bodrum'un Akyarlar Mahellesi, Aspat Mevkisi'nden denize açıldıkları belirlenen mülteciler, Bodrum Limanı'na getirildi. İnsani yardım yapılıp, ısınmaları sağlanan mültecilerin, ifadelerinde İstanbul'dan bir minibüsle Bodrum'a gelerek, satın aldıkları lastik botla umuda yolculuğa çıktıkları öğrenildi. Mülteciler, kimlik tespitlerinin ardından Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi'ne gönderilmek üzere polise teslim edildi.

FOTOĞRAF

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55