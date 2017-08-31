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Sürücülere 'Frene değil, kurala güven' uyarısı

ÇANAKKALE'de Kurban Bayramı öncesi denetimlerini artıran trafik polisleri, bayram tatili için yola çıkan sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda "Frene değil, kurala güven" diyerek uyarıyor. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü...

Sürücülere 'Frene değil, kurala güven' uyarısı
ÇANAKKALE'de Kurban Bayramı öncesi denetimlerini artıran trafik polisleri, bayram tatili için yola çıkan sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda "Frene değil, kurala güven" diyerek uyarıyor.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı'nda vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla trafik tedbirleri artırıldı. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, "Frene değil, kurala güven" sloganıyla sürücüleri uyarıyor. Özellikle bayram trafiğine çıkanlara tavsiyelerde bulunuluyor. Ekipler, kent genelinde oluşturulan birçok kontrol noktasında denetim yapıyor. Sürücüleri hız yapmamaları, yorgun araç kullanmamaları ve emniyet kemeri takmaları yönünde uyaran ekipler, trafik kurallarının önemini anlatıyor. Otobüs şoförleri de bilgilendirilip, uyarılıyor. Ekipler, ayrıca yolcuları da bilgilendirerek, bayramlarını kutlayıp, güvenli bir seyahat için emniyet kemerlerini takmalarını istiyor.

FOTOĞRAF

 

 

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