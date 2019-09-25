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Sürücülere arabada sigara içme cezası
Türkiye'nin pek çok ilinde polis ekipleri harekete geçti. Yapılan uygulamada, sürücülerin sigara yasağına uyup uymadıkları denetlendi. Yapılan uygulamada araçlarda sigara içen sürücülere 153 lira ceza kesildi. (FOTOĞRAF)
GENEL 25.09.2019, 22:26
Türkiye'nin pek çok ilinde polis ekipleri harekete geçti. Yapılan uygulamada, sürücülerin sigara yasağına uyup uymadıkları denetlendi. Yapılan uygulamada araçlarda sigara içen sürücülere 153 lira ceza kesildi.
(FOTOĞRAF)
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