Suruçlu çiftçiler, DSİ'yi protesto etti

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinden gelen bir grup çiftçi, ekili tarlalarına su verilmediği gerekçesiyle DSİ'yi protesto etti. Kanal tünellerinde oluşan arıza nedeniyle sulama yapılmadığını ve çiftçilere 'hayali borç' çıkarıldığını iddia eden Suruç Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Gündoğdu, "Sulama projesini DSİ işletemiyor, çalışmalarda yetersiz kalıyor" dedi.

Suruç'a bağlı 38 mahallede pamuk ekili tarlalara Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanaletlerinden tarlalarına su verilmediği gerekçesiyle toplanan bir grup çiftçi, DSİ 15'inci Bölge Müdürlüğü önünde dövizlerle protesto eylemi yaptı. R2 ve R5 hatları üzerindeki arıza nedeniyle 8 gündür sulama yapamadıkları için ekinlerinin kuruduğunu ifade eden Suruç Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Gündoğdu, bölgede sel felaketi yaşanırken, Suruç'taki 38 kırsal mahallede yağmur yağmadığı için ekinlerinin kurumaya yüz tutuğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Suruç Sulama Projesini sağlayan Cumhurbaşkanı ile eski ve yeni milletvekilleri ve tüm çalışanlara teşekkür ediyoruz ancak bu dev projeyi DSİ işletemiyor. Çalışmalarında yetersiz kalıyor. Bir haftadır arızalar var. Arıza ekibi zamanında müdahale edemiyor, ihmal ediyor. DSİ yetkilileri yeterince sahada denetim ve görev yapamadıkları için çiftçinin çoğunun mahsulü kurudu. DSİ'nin görevini acilen zamanında yapması gerektiğini haykırıyor ve şikayet ediyoruz" dedi.

R2 ve R5 hatları üzerinde toprağı bulunan çiftçiye de hayali borç çıkarıldığını iddia eden Gündoğdu, "Tarlalara hayali borç çıkarttılar. Hiç sulama kanalının gelmediği topraklara borç çıkartılmış. 2017'de gelmeyen suyun faturası var. Su verilmeyen toprak için borç var diyorlar. Buna itiraz ediyoruz, haykırıyoruz. Bu sorunu çözsünler" dedi.

FOTOĞRAFLI