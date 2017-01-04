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Suriyelilere yardımlar devam ediyor

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - TÜRKİYE’nin farklı kentlerinde düzenlenen kampanyalarda toplanan yardımlar, Suriye sınırındaki Kilis'e gönderiliyor ve burada tasnifi yapıldıktan sonra sınır ötesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Türkiye’de,...

Suriyelilere yardımlar devam ediyor

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - TÜRKİYE’nin farklı kentlerinde düzenlenen kampanyalarda toplanan yardımlar, Suriye sınırındaki Kilis'e gönderiliyor ve burada tasnifi yapıldıktan sonra sınır ötesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.
Türkiye’de, sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruşları tarafından Suriyeli siviller için başlatılan yardım kampanyaları devam ediyor. Kampanyalar ile toplanan yardımlar ise her gün TIR ve kamyonlar ile Suriye sınırındaki Kilis'e gönderiliyor. Kente gelen yardımlar ise lojistik merkezinde tasnif edilerek Suriye’nin Azez kenti ve çevresinde kurulan çadır kentlerdeki ihtiyaç sahibi sivillere gönderiliyor.

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