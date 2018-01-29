Suriyelilerden harekata zeytin dallı destek

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da, bir grup Suriyeli, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'na desetk verdi.

Topçu Meydanı'nda toplanan yaklaşık 200 kişilik Suriyeli grup, ellerinde Türk bayrakları ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) flamaları ile Türkçe, Arapça ve İngilizce yazılı dövizler açtı. Alanda toplanan Suriyeliler, eylem için bir çuval zeytin dalı getirerek, gruptakilere dağıttı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu grup; 'Türk Ordusu ve Özgür Suriye Ordusu kahramanları halkımızı PYD/YPG terörünün işgalinden kurtaracak', 'Zeytin Dalı Harekatı Afrin'i PYD/YPG teröründen kurtaracak ve bundan sonra bütün topraklarımızı terörden kurtaracak' yazılı dövizleri sloganlar atarak, taşıdı. Polisin güvenlik önlemi aldığı eylem, yaklaşık 1 saat sürdü.



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