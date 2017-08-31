Suriyeliler savaş ortamında bayramlaşmaya gidiyor

Bekir KARAKOCA- Ferhat DERVİŞOĞLU/ HATAY, () - TÜRKİYE ile Suriye arasında sınırların belirlenmesinden sonra ayrı düşen akrabaların birbirleriyle görüşmek için verdikleri mücadele filmlere konu olurken, komşu ülkedeki iç savaş bayramlaşma dramını tersine göçe çevirdi. Türkiye'ye sığınan binlerce Suriyeli, savaş ortamına rağmen orada kalan yakınlarıyla bayramlaşmaya gidiyor.

Ankara Antlaşması'yla belirlenen sınırın çizilmesi sırasında Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir çok Türk köyünün ortasından geçen teller ailelerin parçalanmasına neden oldu. Evleri Türkiye sınırları içinde kalan Türk vatandaşlığına, Suriye'de kalanlar ise bu ülkenin vatandaşlığına geçti. Tel örgü ile birbirlerinden ayrılan akrabalar 1971 yılına kadar tel örgüler arkasından el sallayıp, birbirlerine çuvallar ve paketler içinde hediyeler atarak hasret giderme imkanı buldu. Ancak bu yıldan sonra sınırdaki fiziki önlemlerin artırılması nedeniyle görüşmeler hayal oldu. Bayram günleri sınırda yaşanan kargaşa yıllarca medyaya konu oldu ve 'utanç yasağı' olarak nitelendi. Türkiye ile Suriye arasındaki sınır bayramlaşması ve parçalanmış ailelerin dramı merhum Kemal Sunal, Metin Akpınar, Meltem Cumbul ve Rafet Elroman'ın başrollerini paylaştığı 'Propaganda' filmi ile gözler önüne serildi.

ADIM ADIM İYİLEŞTİ

Türkiye ile Suriye arasında kurulan iyi ilişkilerin artması üzerine 2001 yılının Kurban Bayramı'nda 'utanç duvarı' kaldırıldı ve akrabalara sınır kapılarında kurulan çadırlarda birbirlerini ziyaret ederek kucaklaşma imkanı buldu. 2003'te de sınırlar kaldırıldı 48 saat süreli 'Yatılı bayramlaşma' hayata geçirildi. Sınırdaki bayramlaşmalarda Türkiye ve Suriyeli yaklaşık 20 bin akraba birbiriyle buluşurken yatılı bayramlaşma ile bu sayı Kilis ve Hatay'da 50 binlere dayandı. Coşkuyla gerçekleştirilen bayramlaşmalar iki ülke arasında vizelerin kaldırılmasıyla birlikte doruk noktasına çıktı.

İÇ SAVAŞLA NOKTALANDI

2011'in Nisan ayında Suriye'de iç karışıklığın başlamasının ardından sınırlar açıldı Suriyeliler, akrabalarının da bulunduğu Türkiye'ye sığınmaya başladı. Tel örgüler, sınırda bayramlaşmaların ardından bugün milyonlarca Suriyeli, Türkiye'nin hemen hemen tüm şehirlerine dağıldı, binlercesi de sınır kentlerinde kurulan çadır kentlerde ve akrabalarının evlerinde yerleşti. 911 kilometre uzunluğundaki Suriye sınırına yaşanan güvenlik zafiyeti sonucu Çin seddini andıran duvar örülürken, Türkiye'deki yerleşik Suriyeliler, bu kez kendi ülkelerine bayramlaşmaya gitmek için izin alıp, yollara düştü.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan çıkış yapan Suriyeli sayısı 35 bin kişiye ulaştı. 21 Ağustos günü başlayan çıkışlar dün sona erdi. Suriyeliler bayramlaşma ziyareti kapsamında gittikleri ülkelerinden 31 Aralık'a kadar Türkiye'ye dönebilecek.

Ramazan Bayramı'nda da 120 bin Suriyeli ülkesine gitti, bunların 35 bini geri döndü.

FOTOĞRAFLI