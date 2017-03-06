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Suriyeliler'in yaşadığı mahallede kentsel dönüşüm

KONYA'nın merkez Meram Belediyesi'nin 'kentsel Dönüşüm' projesini uygulamaya soktuğu, Suriyeli sığınmacıların yoğunlukta yaşadığı Şükran Mahallesi'ndeki binaların yıkım çalışmalarına başlandı. Son dönemlerde sık sık...

Suriyeliler'in yaşadığı mahallede kentsel dönüşüm
KONYA'nın merkez Meram Belediyesi'nin 'kentsel Dönüşüm' projesini uygulamaya soktuğu, Suriyeli sığınmacıların yoğunlukta yaşadığı Şükran Mahallesi'ndeki binaların yıkım çalışmalarına başlandı.
Son dönemlerde sık sık ölümlü ve yaralamalı kavgaların yaşanmasıyla da gündeme gelen Şükran Mahallesi, kent merkezinde tarihi Bedesten Çarşısı'nın yanında bulunuyor. Meram Belediyesi tarafından mahallede 'Kentsel Dönüşüm' projesi başlatılması üzerine buradaki binaların yıkım çalışmasına başlandı. Meram Belediye Başkanı AK Partili Fatma Toru, çalışmaları yerinde inceledi. Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nde anlaşma seviyesinin yüzde 85’i geçtiğini belirten Başkan Fatma Toru, "Şükran Mahallesi’nde bir yıldır devam eden anlaşma, uzlaşma süreçleri neticesinde yüzde 85 seviyelerinde anlaşma oranlarıyla beraber binaların yıkım çalışmaları da hız kazanmış oldu. 'Larende Yokuşu' olarak bilinen ve son yıllarda 'Suriyeli Yokuşu' olarak da ifade edilen cadde üzerindeki tüm konut sahipleriyle anlaşma sağladık. Dükkan sahipleriyle de kısmen anlaşma sağlanmış olup anlaşması tamamlanan binaların yıkımı bu hafta içerisinde gerçekleşmiş olacak. Vatandaşlarımız, bir an önce yıkım çalışmalarının tamamlanmasını istiyor. Biz de bu talepler doğrultusunda tüm ekiplerimizi buraya seferber ettik. Tapu devirleri belediyeye geçtikçe binaların yıkımı ve moloz alımı çalışmaları hızlanıyor" diye konuştu.
Mahallenin konumu itibariyle şehrin göbeğinde yer alması nedeniyle yapılacak 'Kentsel Dönüşüm' projesiyle ekonomiye kazandırılacağını ifade eden Toru, "Özellikle bu bölge; dönüşüm çalışmalarıyla birlikte tarihi Bedesten Çarşısı’nın yanı başında olması ve Mevlana Kültür Vadisi’nde olması hasebiyle şehrimiz için en cazip alanlardan biri olacak. Ve bu bölgeyi tekrar şehir ekonomisine kazandırmış olacağız" dedi.

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