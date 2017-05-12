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Suriyeli yetimler için yaptırılan Yaşam Merkezi'nde 990 çocuk kalacak

İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı ve Katar RAF ortaklığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliği ile Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde 2 yıl önce temeli atılan 990 çocuğun kalacağı Yaşam Merkezi, 18 Mayıs'ta...

Suriyeli yetimler için yaptırılan Yaşam Merkezi'nde 990 çocuk kalacak
İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı ve Katar RAF ortaklığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliği ile Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde 2 yıl önce temeli atılan 990 çocuğun kalacağı Yaşam Merkezi, 18 Mayıs'ta hizmete girecek.
Reyhanlı'daki yaşam merkezinin 100 dekarlık alanda kurulduğunu söyleyen İHH Basın Danışmanı Selim Tosun, "Yaşam Merkezi'nde iç savaş nedeniyle anne veya babasını, ya da her ikisini de kaybeden 990 Suriyeli yetim çocuk barınacak. Çocuklar  eğitim, sağlık hizmetinden yararlanacak. Üniversite çağına gelene kadar merkezde kalacak. 2015' te temeli atılan ve 2 yılda biten inşaat çalışmamızda iç donanımlardaki bazı eksikliklerin tamamlanması da hızla sürüyor"dedi.
Çocuk Yaşam Merkezi'nin yetim çocuklar için özel tasarlandığını belirten Tosun şunları söyledi:
"Erkekler için 35, kızlar için ise 20 villa tipi ev bulunuyor. Binaların her birinin 350 metrekare ve 2 kattan oluşuyor. Binalarda 18 çocuk kalacak. Villaların üst katlarında yatak odaları, bakım elemanlarına ait oda, tuvalet ve duşlar, alt katlarda ise mutfak, yemek odası, etüt odası, okuma odası, oyun odası, şadırvan ve tuvaletler yer alıyor. İdari hizmet binalarının yanı sıra, cami, ilk ve ortaokul seviyesinde eğitim verecek 3 okul, büyük bir rehabilitasyon merkezi, poliklinik binası, toplantı merkezi binası, açık ve kapalı spor salonu, sosyal tesis, personel lojmanı, misafir lojmanı, çocukların yeteneklerini gösterebilecekleri geniş bir kültür merkezi, aile görüş binası, çocuk parkları, ekim-dikim amaçlı tarlalar, mesire alanları ve hayvanat bahçesi bulunuyor. Yaşam Merkezi'nin açılışının 18 Mayıs'ta yapacağız."

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