Suriyeli ve Midyatlı çocuklar yaz kursunda

MARDİN'in Midyat İlçesi'nde, Çok Amaçlı Toplum Merkezi'ndeki (ÇATOM) yaz etkinlikleri kursuna katılan Suriyeli ve Midyatlı 30 çocuk, kurslarda verilen eğitimle birlikte hem öğrenir hem de eğleniyor.Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle aileleriyle Midyat'a gelen Suriyeli çocuklar, Mardin Gençlik Evi ve Midyat ÇATOM tarafından düzenlenen yaz etkinlikleri kursunda Midyatlı akranlarıyla bir yandan enstrüman, resim ve kukla eğitimi alırken, bir yandan da sosyal ve kültürel aktivitelerle savaşın acılarını unutmaya çalışıyor.Midyat ÇATOM Sorumlusu Gülten Erol, Suriyeli ve Midyatlı çocukların kaynaşması ve birlikte zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla bu etkinlikleri düzenlediklerini belirterek, "Türkiyeli ve Suriyeli çocuklar burada birlikte hem günlerini geçiriyorlar, eğleniyorlar, mutlu oluyorlar. Şu an tatil, çocuklar burada keyif alıyorlar. Bizde onlarla mutlu oluyoruz. Bütün eğitimlerimizi Suriyeli ve Türkiyeli çocuklara birlikte veriyoruz. Birbirlerini yadırgamamaları için hem birbirlerini tanıyorlar, kaynaşıyorlar, kardeş oluyorlar. Hiç kimsenin mutsuz olmasını istemiyoruz. Görsel sanatlar ve müzik eğitimini birlikte veriyoruz. Çocuklar burada günlerini geçiriyor, mutlu oluyorlar. Bilindiği gibi memleketimiz sıcak. Çocuklar şuan dışarıda oyun oynayamazlar. Biz böyle bir etkinlik başlattık. Çocuklar dışarıda oynayıp hastalanmasınlar diye. Bu eğitimin ardından çocuklar Midyat’ta bir konser verecek. Çocuklarımızın gelecekleri için güzel bir şeyler yapmalarını, müzik öğrenmelerini istiyoruz. Yarın öbür gün belki bazıları da meslek sahibi olurlar" dedi.Etkinliklere katılan Midyatlı Türkan Aral, katıldığı etkinliklerle yaz tatilini mutlu bir şekilde geçirdiğini ifade ederek, "Bu kursta resim yapıyoruz. Şu an kukla yaptım. Bir şeyler öğreniyorum. Burası güzel. Her gün geleceğim, burayı bırakmayacağım" diye konuştu.Mahmut Ahmet isimli Suriyeli çocuk da, yaşadıkları travmayı bir nebze de olsa unutturmaya çalışan yetkililere teşekkür ederek, "Suriye’den buraya geldik, kendimize bir şeyler yapıyoruz. Burada her şey oynuyoruz. Resim yapmayı öğreniyorum" diyekonuştu.

