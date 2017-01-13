Suriyeli sığınmacı telefon dolandırıcılığından yakalandı

Hüseyin TÜCCAR / BURSA, () - BURSA’da üç ayrı kişiyi, 'FETÖ örgütüyle ilişkiniz tespit edildi' diyerek 55 bin lira dolandıran Suriye uyruklu 20 yaşındaki Muhammed Dabbas polis tarafından suçüstü yakalandı. Yapılan incelemede Dabbas’ın Şanlıurfa’da bulunan Akçakale’deki kampta kaldığı ortaya çıktı.

Merkez Nilüfer ilçesi’nde oturan R.A., A.Y. ve A.B.’yi arayan kimliği belirsiz bir kişi kendisini polis olarak tanıtarak "Sizin FETÖ örgütüyle bağlantılarınızı tespit ettik. Bu işten temizlenmeniz için şimdi size bir arkadaş göndereceğiz, o size durumu anlatacak" dedi. Gelen kişilere toplam 55 bin lira veren 3 kişi daha sonra dolandırıldıklarını anlayınca ayrı ayrı polise gidip şikayette bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi civarında belirlenen eşgal üzerinde araştırma yapan ekipler bir başka kişiyi de dolandırmak isteyen Suriyeli Muhammed Dabbas’ı suçüstü yakaladı. Şanlıurfa’da bulunan Akçakale’deki kampta kaldığı ortaya çıkan Muhammed Dabbas’ın aracılık yaptığı ve kendisini gönderen kişilerden dolandırdığı kişi başı 4 bin lira aldığı belirtildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde yapılan sorgulamasının ardından Muhammed Dabbas, 'Dolandırıcılık' suçundan Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edildi.