Suriyeli sığınmacı çadırları da kara teslim

Ferhat DERVİŞOĞLU / REYHANLI(Hatay), () - YOĞUN kar yağışı Suriye’nin Türkiye sınırına yakın İdlib, Azez ve kırsalında bulunan çadırları da etkisi altına aldı.

Bölgede bulunan çok sayıda sığınmacı kampında yaklaşık 400 bin kişi yaşıyor. Ağır kış şartları nedeniyle karın etkisi altında kalan sığınmacı kamplarında yaşayanların her şeye rağmen hayata tutunmaya çalıştıkları bildiriliyor.

Yerel kaynaklar, daha önceden kurulduğunu belirttikleri bölgedeki derme çatma çadırlarda yaşayanların acil olarak ısınma ve gıdaya ihtiyaçları olduğunu soğukla mücadele ettiklerini ve en çok yaşlı ve çocukalrın olumsuz etkilendiğini ifade etti.

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