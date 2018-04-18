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Suriyeli savaş mağdurları, bez bebek üretiyor

İNSAN Hak ve Hürriyetleri(İHH), İnsanı Yardım Vakfı’nca açılan ve Samsun ili Canik Belediyesi’nce desteklenen, Suriyeli savaş mağduru kadın ve çocukların tedavi gördüğü fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde üretilen bez bebeklerin...

Suriyeli savaş mağdurları, bez bebek üretiyor
İNSAN Hak ve Hürriyetleri(İHH), İnsanı Yardım Vakfı’nca açılan ve Samsun ili Canik Belediyesi’nce desteklenen, Suriyeli savaş mağduru kadın ve çocukların tedavi gördüğü fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde üretilen bez bebeklerin geliri yine engelli Suriyeliler için harcanacak.
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde İHH’nın açtığı, Canik Belediyesi’nin desteklediği Ebu Faiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan engelli Suriyeliler, kendilerine verilen malzeme ile bez bebek yapıyorlar. Samsun’un Canik Belediye Başkanı Osman Genç beraberindeki heyetle merkezde inceleme yaptı. Engellilerin tedavilerinin yapıldığı merkezde çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Genç, hasta ve engellilerin sağlıkla alakalı çalışmasını yerinde gördüklerini söyleyerek, “Suriyeli engelli vatandaşların bez bebek üretimine katkı sağlamak ve onları hayata bağlamak, üreterek kıymetli hale getirmek için çalışma başlattık. Ziyaretimizde hem ürünleri ve hem de bez bebeklerin ne kadar nezih ve güzel olduklarını birlikte görme imkânı bulduk. ‘Ensar eli kardeş topraklarda’ adlı proje ile Suriyeli muhacir ve Iraklılara da destek olmuştuk. Nasıl ki, Mehmetçik Afrin'de huzur için varsa Suriye’nin çeşitli yerlerinde yaralanan, engelli olan insanlarımızın hayata tutunması için biz de çaba gösteriyoruz. Üretmekle onları hayata bağladığımızı düşünüyoruz. İHH'ye teşekkür ederiz” dedi.
BU TÜR PROJELER YAYGINLAŞMALI
İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Erhan Yemelek ise, İHH olarak 8 yıldan bu yana bölgede olduklarını ve Suriye’ye yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi. Yemelek şöyle konuştu:
“Suriye’deki savaş nedeniyle uzuvlarını kaybetmiş, hareket kabiliyetini yitirmiş ve yatağa mahkûm olmuş binlerce insan var. Bu insanların hayata bağlanması için bu tür projelerin yaygınlaşması gerekiyor. İHH olarak destek verdiği için Canik Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Yıllardır bu işin içindeyiz, bu insanlar hazır balık yemek yerine balık  tutmak istiyorlar. Özellikle felçli kalmış, hayattan ümidini kesmiş, yalnız kalmış olan insanlar projelerle hayata bağlanırken tüm ailesini hayata döndürüyor. STK, belediye, hayırseverlerce projeleri yaygınlaştırmak lazım. Üretilen bez bebekler pazarlarda satılarak kendilerine harcanacak. Kendi ayakları üzerinde durmaları sağlanacak.”

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