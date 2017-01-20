Suriyeli öğrencilerin karne sevinci

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), () - HATAY'ın Reyhanlı İlçesi'nde geçici eğitim merkezlerinde eğitim öğretim gören Suriyeli öğrenciler de yarı tatiline girdi.

İlçedeki 38 geçici eğitim merkezinde eğitim gören 16 bin 146 Suriyeli öğrenci bugün karne aldı. Ata Eğitim Merkezi Müdürü Muhammed Ömer ve öğretmenlerinin elinden karnelerini alan Suriyeli öğrenciler tatil sevinci yaşadı. Öğrencilerden İkram Halid, çok iyi eğitim aldıklarını Türkçe, Arapça ve İngilizce öğrendiklerini ve yapılan sınavlardan sonra karnelerini alarak tatile çıktıklarını söyledi.

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