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Suriyeli öğrencilerin karne heyecanı

Olgay GÜLER/EDİRNE, () - EDİRNE'deki İstiklal Ortaokulu'nda, 2018- 2019 eğitim ve öğretim yılının son ders zili çalarken, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak, Türkiye'ye gelen Suriyeli öğrenciler de karne aldı. Çoğu takdir ve teşekkür...

Suriyeli öğrencilerin karne heyecanı

Olgay GÜLER/EDİRNE, () - EDİRNE'deki İstiklal Ortaokulu'nda, 2018- 2019 eğitim ve öğretim yılının son ders zili çalarken, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak, Türkiye'ye gelen Suriyeli öğrenciler de karne aldı. Çoğu takdir ve teşekkür alan 15 Suriyeli öğrenci, kendilerini yabancı hissettirmeyen okul yönetimi ve arkadaşlarına teşekkür ederken, derslerindeki başarıyı gelecek yıl da sürdürmek istediklerini dile getirdi. 
Edirne'de sona eren 2018- 2019 eğitim ve öğretim yılı kapsamında, yaz tatiline giren 55 bin 287 öğrenci arasında ülkelerindeki iç savaştan kaçıp, gelen Suriyeli çocuklar da karne heyecanı yaşadı. Merkez Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan İstiklal Ortaokulu'nda 352 öğrenci, karnelerini alarak, yaz tatiline başladı. Okulda gerçekleştirilen karne töreninde 15 Suriyeli öğrencinin çoğu, takdir ve teşekkür aldı. Heyecanlarını arkadaşlarıyla paylaşan öğrenciler, başarılarını gelecek yıl da sürdürmek istediklerini söyledi. 
Takdir alan 6-C sınıfı öğrencisi Suriyeli Namad Tatbuki, "Yaklaşık 4 yıl önce Suriye'den Şam'ın küçük bir köyünden geldik. Okuldan çok memnunum, gayet iyi davranıyorlar bize ve hiç yabancılık hissettirmiyorlar. Bu yıl da takdir aldım ve çok mutluyum. Bu başarıyı gelecek yıllarda da sürdürmek istiyorum" dedi. 
5-A sınıfından teşekkür belgesi alan Muhammed Seber ise arkadaşlarının kendisine yabancılık hissettirmediğini aktararak, "Arkadaşlarım bana çok iyi davranıyor, yabancılık çekmiyoruz burada. Hatta beni sürekli koruyorlar. Bana 'Suriyeli' diyenlere de kızıyorlar. 'Artık o Türk' diyorlar. 2016'nın sonlarında Suriye'den geldik ailemle. Artık kendimi Türk gibi hissediyorum. Bize bu imkanı tanıyan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Bu yıl mezun olarak lise hayatına başlamayı bekleyen 8-A sınıfından Muhammed Tadburi de "Şam'dan geldim. Arkadaşlarım arasında dışlanmıyorum. Hocalarım da sağ olsun bize hiç yabancılık çektirmedi. Her şey çok güzel gidiyor. Artık kendimizi yabancı hissetmiyoruz" dedi.

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