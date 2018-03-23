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Suriyeli öğrenciler lokma dağıttı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK Üniversitesi'nde öğrenim gören Suriyeli öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması nedeniyle lokma dağıttı. Suriyeli Öğrenciler Platformu ve Uluslararası...

Suriyeli öğrenciler lokma dağıttı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK Üniversitesi'nde öğrenim gören Suriyeli öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması nedeniyle lokma dağıttı.
Suriyeli Öğrenciler Platformu ve Uluslararası Öğrenciler Kulübü, Zeytin Dalı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması nedeniyle lokma dağıttı. Türk milletinin bin yıldır İslam'a hizmet ettiğini söyleyen Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, "Türk ordusu orada işgalci değil, tamamen İslam'ın geleceğini yaşatmak için bulunuyor. İnşallah bu millet İslam için bayraktarlık yapmaya devam edecektir. Zaferi de Allah daim olarak bu millete hediye edecektir. Onun için bekliyoruz, dua ediyoruz" dedi.
Mehmetçiğin ve Özgür Suriye Ordusu'nun girdiği yerlerde güzellik, huzur ve mutluluk olacağına inandıklarını belirten Karabük Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Suriyeli Muhammed Derviş, "Biz Peygamber Efendimizin bize öğrettiği gibi 'İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah'a da teşekkür etmez' şuuruyla Suriyeli öğrenciler olarak burada Türk milletine canı gönülden teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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