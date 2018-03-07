Suriyeli öğrenciler İstiklal Marşı'nı okudu, zeybek oynayıp, türkü söyledi

KAYSERİ'de eğitim gören Suriyeli çocuklar, 'Türkiye Şefkat Yuvası' etkinliğinde hazırladıkları gösterileri sundu. Suriyeli öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okudu, ardından zeybek oynadı, Yemen Türküsü'nü ve mehter marşını seslendirdi. Etkinlikte konuşan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, "Suriyeli çocukları kendi çocuklarımızdan ayırmıyoruz" dedi.

İl Kültür Müdürlüğü'nün tiyatro salonunda gerçekleştirilen 'Türkiye Şefkat Yuvası' etkinliğine, Vali Süleyman Kamçı, Melikgazi Kaymakanı Erkaya Yırık, Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, öğrenciler ve aileleri katıldı. Programda konuşan Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Kayseri’de 8 bin 839 Suriyeli öğrencinin bulunduğunu ifade ederek, "Geçen yıl itibarıyla 4 bin 500 olan bu sayı yaklaşık iki katına çıkmıştır. Bu coğrafyanın çocukları bize emanet. Bugün de ülkemize sığınan ve okullarımızda eğitim gören Suriyeli kardeşlerimizin Türk eğitim sistemine uyum nasıl sağladıklarını göreceğiz" dedi.

Vali Süleyman Kamçı ise programda yaptığı konuşmada, etkinliğin 'Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonun Desteklenmesi Projesi' kapsamında düzenlendiğini söyledi. Vali Kamçı, "6 yıldır Suriyeli kardeşlerimizi ülkemizde misafir ediyoruz. Ülkemize sığınan, sıkıntılar yaşayan çocuklarımızın geleceğini önemsiyoruz ve düşünmek zorundayız. Suriyeli çocukların sevgi, şefkat ve eğitime ihtiyaçları var. Bu konuda da eğitimlerini okullarımızda sürdürmeleri için gerekli fırsatlar sağlanıyor. Biz bu hizmetleri sunarken Suriyeli çocukları kendi çocuklarımızdan ayırmıyoruz ve eşit şartlarda eğitim hizmetini veriyoruz. Onların bu gösterileri de milletimize gösterilen vefa ve minnet duygularını ortaya koyuyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından önce Kuran'ı Kerim tilaveti sunuldu. Ardından Suriyeli çocuklar tarafından hazırlanan gösteriler sahnelendi. Kayseri’de eğitim gören Suriyeli çocukların teşekkür mesajlarının yer aldığı proje tanıtım film gösteriminden sonra Suriyeli Türkmen öğrenciler İstiklal Marşı'nı okudu. Ardından öğrenciler zeybek oynadı. Yine Suriyeli öğrencilerden oluşan koro Yemen Türküsü'nü ve mehter marşını seslendirdi. Etkinlik, 'Şefkat Eli Türkiye' adlı tiyatro oyunuyla sona erdi. Konuşmaların yapıldığı kürsüye Zeytin Dalı Harekâtı'na destek mesajı vermek amacıyla konulan zeytin dalları da dikkat çekti.



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