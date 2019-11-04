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Suriyeli öğrenciler için ‘Uyum sınıfları’

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un talimatı ile Türkiye’de 8 yıldan bu yana yaşamlarını sürdüren Suriyeli öğrencilerin toplum ve eğitim sistemine uyumlarının arttırılması amacıyla ‘Uyum sınıfları’ açıldı. Bakan Selçuk,...

GENEL 04.11.2019, 13:51
Suriyeli öğrenciler için ‘Uyum sınıfları’
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un talimatı ile Türkiye’de 8 yıldan bu yana yaşamlarını sürdüren Suriyeli öğrencilerin toplum ve eğitim sistemine uyumlarının arttırılması amacıyla ‘Uyum sınıfları’ açıldı.
Bakan Selçuk, 2019-20 eğitim yılı ile birlikte yayımladığı genelgede, 2011 yılından itibaren görülen yoğun göç ile birlikte Türkiye’ye gelen yabancı öğrencilerin eğitim öğretim ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve bu öğrencilere yönelik eğitim öğretim hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak amacıyla  geçici eğitim merkezleri kurulduğunu hatırlattı. Bakan Selçuk, geçici eğitim merkezlerinde bulunan yabancı öğrencilerin eğitim öğretim hizmetlerinden daha iyi yararlanması amacıyla resmi okullara geçişlerinin sağlanması ve hali hazırda resmi okullarda bulunan yabancı öğrencilerin toplum ve eğitim sistemine uyumunun artırılmasının gerektiğini ifade etti. Bakan Ziya Selçuk, “Yabancı öğrencilerin Türkçe dil engeli sebebiyle eğitim sistemine uyumları konusunda zorluklar yaşanmaktadır. Bu öğrencilerin Türk eğitim sistemine uyumunun artırılması amacıyla uyum sınıflarının açılması uygun görülmektedir” diye devam etti.
SINAVA ALINDILAR
Bakanlığın genelgesi üzerine yaklaşık 5 bin öğrencisi ile Türkiye’nin en kalabalık ilkokulu olan Avcılar’daki Leyla Bayram İlkokulu’nda 3 ve 4’üncü sınıflarda eğitim gören Suriyeli öğrenciler ‘Türkçe Yeterlilik Sınavı’na alınırken 76’sı ‘Uyum sınıflarına’ alındı.
Okul Müdürü Mustafa İsmail Akçay, “Suriyeli öğrencilerimize yazılı ve sözlü sınav yaptık. Ortalaması 66’nın altında kalan öğrencilerimiz için uyum sınıfları oluşturduk. 3 ve 4’üncü sınıflardaki 76 öğrencimizi uyum sınıflarına aldık” dedi. Akçay, şöyle konuştu:
“Okulumuzda toplamda 569 Suriyeli öğrencimiz var.  Bunlardan 76’sıyla uyum sınıflarında eğitime başladık. Uyum sınıflarındaki öğrencilerimizi Türkçe okur yazarlık noktasına getirmeyi ve kültürümüze adapte etmeye çalışmaktayız. 2 sınıfta 4 öğretmenimiz dönüşümlü olarak derslerimizi veriyor. Türkçe okuma yazma derslerimiz devam etmektedir. Okuma yazmada sorun yaşayan öğrencilerimize yıl boyunca eğitim verilecek. Başarı gösteren öğrencileri normal sınıflarına alacağız.”

OKUMA-YAZMANIN YANI SIRA GÜNLÜK KONUŞMA DERSLERİ
Suriyeli öğrencilere Türkçe okuma yazmanın yanı sıra ‘Günaydın, hoş geldiniz, nasılsınız, iyi günler, hoşça kalın’ gibi günlük konuşma kalıplarını öğreten öğretmenlerden Ebru Şengül,
“Bu çocuklar günlük hayatın içerisinde, fazlasıyla Türklerle iç içe, haşır- neşir oluyorlar. Mecburen bu kalıpları öğrenmeleri gerekiyor. O nedenle okuma yazma kalıpları ile birlikte konuşma kalıplarını öğretiyoruz.  Öğrenmeye istekliler. Sadece telaffuz problemleri çekiyorlar. Onun haricinde bir sıkıntımız yok. Ben söylediğimde tekrarlarını rahatlıkla verebiliyorlar. Öğrenebiliyor ve öğrendikleri kelimeleri de kullanabiliyorlar.“ dedi.

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