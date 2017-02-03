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Suriyeli kadınlar, fitness ile savaş travmasını unutuyor

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da barınan Suriyeli kadınlar, 'Psiko-sosyal duygusal gelişim' projesi kapsamında fitness yaparak savaşın izlerini silmeye çalışıyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılayı'nın ortaklaşa...

Suriyeli kadınlar, fitness ile savaş travmasını unutuyor

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da barınan Suriyeli kadınlar, 'Psiko-sosyal duygusal gelişim' projesi kapsamında fitness yaparak savaşın izlerini silmeye çalışıyor.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılayı'nın ortaklaşa düzenlediği 'Psiko-sosyal duygusal gelişim' projesi kapsamında kentte barınan Suriyeli 15 kadın, GAP Arena Stadyumu'nda bulunan fitness salonuna getirildi. Burada ağırlık, koşu bandı, vücut geliştirme gibi spor aletleriyle spor yapan Suriyeli kadınlar, yaşadıkları travmaları unutmaya çalışıyor.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, Suriyeli kadınlar yaptıkları sporla yaşadıklarını unutabileceklerini kaydederek, "Spor, sosyal aktivitenin yanı sıra bir tedavi yöntemdir. Bizler de bu nedenle savaş psikolojisini üzerinden atamayan Suriyeli kadınlara spor yaptırarak tedavi olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Savaş mağduru bu kadınların üzerindeki savaş psikolojisini bu sporla kolaylıkla atabilirler" dedi.
Suriyeli kadınlar, sporun ardından yeniden servislerle evlerine bırakılıyor.

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