Suriyeli iş adamının gasp davasında karar

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, () Bayrampaşa'da iki yıl önce Suriyeli iş adamı Jalal Younes'in 540 bin dolarını silah zoruyla gasp eden 4'ü tutuklu 15 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. 15 sanıktan 4'ü “Nitelikli yağma" suçundan 10'ar yıl 10'ar ay, “yaralama" suçundan da 1'er yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırılarak tahliyelerine karar verildi. Yakalanamayan ve ifadesi alınamayan Gürcü 11 sanık hakkındaki dosya ise ayrıldı.



İDDİANAMEDE OLAY GÜNÜ ANLATILDI



Suriyeli iş adamı Jalal Younes, 20 Şubat 2015'te tanınmış bir firmadan ev almak için İstanbul'a geldi. Firmanın tahsis ettiği minibüsle Kapalıçarşı'ya giderek 540 bin Dolar para çeken Younes'in, Başakşehir'e doğru yola çıktı. Bazı şüphelilerin içinde bulunduğu araç, Younes ve inşaat firmasının yetkilisi olan Halil İbrahim Demirhan'ın içinde bulunduğu minibüse Bayrampaşa'da çarparak durdurdu. Olayda Younes ve Demirhan'a çarpan aracın haricinde iki araç daha olay yerine gelerek suça karıştı.



Araçtan inen saldırganlar ellerindeki silahlarla içinde şikayetçilerin bulunduğu aracın etrafını sardı. Saldırganlar , şoför Mehmet Eken'i de bacağından yaraladı ve araç içerisindeki Jalal Younes'e ait çantada bulunan 540 bin ABD doları alarak kayıplara karıştı.



OLAYLA İLGİLİ 15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Olayla ilgili 15 kişi gözaltına alındı. Şikayetçiler Jalal Younes, Halil İbrahim Demirhan ve Mehmet Eken, şüphelilerden bir kısmını teşhis etti. İddianamede 15 şüphelinin “Nitelikli yağma" ve “Adam yaralama" suçlarından dava açıldı.



SANIKLAR SUÇLAMALARI REDDETTİ



Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Konstantin Shulman, Shota Gurtskaia, Maor David Shanider ve Iraklı Kurashvili suçsuz olduklarını belirterek tahliyelerini talep etti.



Sanıkların avukatı da “Müvekkillerimin salt Gürcü olmaları ve olayın bir Gürcü çetesi tarafından işlendiği kanaati müvekkillerimi bu yargılamada sanık durumuna getirmiştir. Dosyadaki deliller incelediğinde müvekkillerim hakkında somut bir delil yoktur. Sadece bir teşhis vardır ve teşhiste usule uygun yapılmamıştır. Yargılamada maddi gerçeğin ortaya çıkarılması esastır, Müvekkillerimin aleyhine sayılabilecek tek delil teşhistir ve bu teşhiste hukuka aykırı yapılmıştır, Müvekkilimin de üzerine atılı somut, inandırıcı, her türlü şüpheden uzak delil bulunmamaktadır" dedi.



YAKALAMALI 11 SANIĞIN DOSYASI AYRILDI



Davayı kararı bağlayan mahkeme heyeti, yakalamalı 11 sanığın savunmalarının tespit edilemediğini ve yurtdışında olduğunun anlaşıldığından dosyalarını ayırdı.



SANIKLAR NİTELİKLİ YAĞMADAN CEZA VERİLDİ



Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar sanıklar Konstantin Shulman, Shota Gurtskaia, Maor David Shanider ve Iraklı Kurashvili'nin “Nitelikli yağma" suçundan ayrı ayrı 10'ar yıl 10'ar ay hapis cezasına çarptırdı.



YARALAMADAN DA 1'ER YIL 8'ER AY HAPİS CEZASI



Şikayetçi Mehmet Eken'e yönelik yaralama eyleminin sanıklardan Moar David Shanider tarafından gerçekleştirildiğini ancak bu eylemden tüm sanıkların sorumlu tutulması gerektiğini belirten mahkeme heyeti sanıkları adam yaralama suçundan 1'er yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırdı.



SANIKLAR TAHLİYE EDİLDİ



Mahkeme Heyeti, sanıklar Konstantin Shulman, Shota Gurtskaia, Maor David Shanider ve Iraklı Kurashvili'nin tutuklulukta geçirdikleri süre ve İnfaz Yasası'nda yapılan değişiklikler de göz önünde bulundurarak tahliyelerine de karar verdi.





