Suriyeli iki grup arasında kavga; kaçan kişiyi linçten Suriyeli dükkan sahibi kurtardı

Emin YEŞİL/İSTANBUL,() SULTANGAZİ'de Suriyeli iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında kaçarak bir dükkana sığınan, kalabalık bir grup tarafından kovalanan Suriyeli'yi linç edilmekten, Suriyeli dükkan sahibi Juma Jalloul ile mahalleli kurtardı.

Olay, Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde 1. Cebeci Caddesi’nde meydana geldi. Suriyeli iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga esnasında bir Suriyeli olay yerinden kaçmaya başladı. Kalabalık bir grup da kaçan kişiyi kovalamaya başladı. Mahalledeki bir iş yerine sığınan Suriyeli, kendisini takip edenlerce linç edilmek istendi. İş yerinin camlarını taşla kıran grup, daha sonra kapısını tekmeleyip kırarak içeri girdi. İçeride bulunan kişiyi dövmeye başlayan grubu iş yeri sahibi ve mahalle sakinleri dışarı çıkarmaya çalıştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

“BİR KİŞİ ELİNDEKİ MAKASLA ŞAHSA VURMAYA ÇALIŞTI”

Yaşanan dehşet anlarını anlatan iş yeri sahibi Juma Jalloul, “Biz içeride çalışıyorduk. Kapı kapalıydı. 20 kişi kapıyı iterek içeri girdi. İş yerimizin camlarını kırdılar. Kaçan şahıs iş yerimize sığınmıştı. İçeri girenler, şahsı dövmeye başladı. İçlerinden biri elindeki makası şahsa vurmaya çalışırken, biz elini tuttuk. Şahısları iterek dışarı attık. Polisi aradık. Olay neden oldu hiç bilmiyoruz. Kaçan Suriyeli iş yerimize saklanmak için girdi. Onu takip edenler de içeri girerek, dövmeye başladılar. Adam tek başınaydı. 35 kişi onu dövüyordu” dedi.

Hasan Güneş isimli mahalle sakini ise, “Aşağıda Suriyelilerle birileri kavga ediyor. Suriyeli bulunduğumuz sokağa kaçıyor. Dükkanın içine sığınıyor. Dükkanın içinde darp ediliyor. Dükkanın bir camı kırılıyor. Biz dükkanın üstünde oturuyoruz. Çocuklarım sesleri duyunca aşağı iniyorlar. Bütün mahalle kavgayı ayırmak için sokağa dökülmüş. Ne olduğunu anlamamışlar. Zaten sonra polis gelince dağıtmış hepsini. Darp edilen vardı, yaralı yoktu. Toplumsal bir olay olduğu zaman otomatikman bütün çevre aşağı iniyor. Bizim millet biraz da meraklı” diye konuştu.

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