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Suriyeli hamile kadın çocuğuyla birlikte dayaktan kaçmış

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, () - SULTANGAZİ'de 1,5 yaşındaki çocuğuyla 4 gün önce kaybolduğu iddia edilen 5 aylık hamile Isras Hamada (21)'nın, kocasından gördüğü şiddet nedeniyle kaçtığı ortaya çıktı. Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde...

Suriyeli hamile kadın çocuğuyla birlikte dayaktan kaçmış

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, () - SULTANGAZİ'de 1,5 yaşındaki çocuğuyla 4 gün önce kaybolduğu iddia edilen 5 aylık hamile Isras Hamada (21)'nın, kocasından gördüğü şiddet nedeniyle kaçtığı ortaya çıktı.
Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde eşi ve çocuğunun fotoğraflarına bakarak gözyaşı döken Zekeriya Ayar,  5 aylık hamile eşi Isras Hamada 1,5 yaşındaki çocuğuyla birlikte 4 gün önce kaybolduğunu söylemişti. Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı inceleme sonucu Isras Hamada'nın eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'ne başvurduğu öğnenildi. Hamada ve çocuğunun koruma altına alındığı belirtilirken polisin incelemesinin sürdüğü kaydedildi.

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