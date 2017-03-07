Suriyeli genç, soğan taşırken oyun salonuna düştü

Mustafa TURAPOĞLU/TOKAT, () - TOKAT'ta Suriyeli bir gencin soğan taşırken, bir oyun salonunun çatısında plastik panele basarak yere düşmesi, görenleri şaşkına çevirdi. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah Semerkant Mahallesi'nde bulunan ve dijital oyun merkezinde yaşandı. Adı öğrenilemeyen Suriyeli bir genç ara sokakta bir lokantaya soğan taşımak için yola çıktı. Fakat Suriyeli genç, lokanta yerine yanlışlıkla oyun salonunun çatısının kenarında bulunan sigorta dükkanının arka kapısına yöneldi. Suriyeli genç çatıyı kapatan plastik panele basınca yaklaşık 3 metreden iki katlı oyun salonunun alt katına düştü. Oyun salonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, Suriyeli gencin düştükten bir sonra ayağa kalkıp şaşkın bir şekilde etrafına baktığı görüldü.

Oyun salonunda çalışan Murat Yıldırım, olayın dün sabah meydana geldiğini söyleyerek, "Dün sabah temizlik yaptıktan sonra yukarı çıktım. Suriyeli arkadaş lokantaya gitmek yerine bizim oyun salonuna çatıdan aşağıya indi. Aşağıya indiğim zaman soğanla birlikte yerde yattığını gördüm. O anda kendisi çok şaşkındı" dedi.

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