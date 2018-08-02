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Suriyeli Emine'nin yürüyebilmesi için fizik tedaviye başlandı

AYDIN'ın Didim ilçesinde yaşayan, doğuştan yüzde 81 bedensel engelli Suriyeli Emine Mahmut'a (14), geçen hafta Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde olduğu ameliyatın ardından fizik tedavi ile yürüyebileceği söylendi. AK Parti Aydın...

Suriyeli Emine'nin yürüyebilmesi için fizik tedaviye başlandı
AYDIN'ın Didim ilçesinde yaşayan, doğuştan yüzde 81 bedensel engelli Suriyeli Emine Mahmut'a (14), geçen hafta Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde olduğu ameliyatın ardından fizik tedavi ile yürüyebileceği söylendi. AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Emine'nin tedavisine sahibi olduğu özel hastanede ücretsiz başlanmasını sağladı.
Suriyeli Mahmut Ailesi'nin, doğuştan bedensel engelli olduğu için yürüyemeyen kızları Emine Mahmut'a bir hayırsever destek çıkıp, geçen hafta Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde ameliyatını yaptırdı. 4 saat süren ameliyatın ardından doktorlar, yüzde 81 bedensel engelli olan Emine'nin, iyi bir fizik tedavi görmesi halinde yürüyebileceğini bildirdi. Bunun üzerine komşuları ve yardımseverler, sosyal medyada destek çağrısı başlattı. Söke'de bir özel hastanenin sahiplerinden AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Emine Mahmut'a yardım elini uzattı. Yavuz, hastanesinin müdürü Cengiz Bayar ile birlikte, Emine'yi Didim'deki evinde ziyaret edip, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Kızın ailesi ile de görüşen milletvekili Yavuz, fizik tedaviyi kendi hastanesinde ücretsiz yaptırma sözü verdi.
Ailenin onayının ardından ambulansla evinden alınan Emine, Söke'ye getirilip fizik tedaviye başlandı. Büyük mutluluk yaşayan Mahmut Ailesi, kızlarının tekrar yürüyebilmesi için destek veren herkese teşekkür etti.

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