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Suriyeli çocukların yardım sevinci

TÜRKİYE Protestan Baptist Kiliseleri Derneği Adana temsilciliği, iç savaştan kaçıp, Adana'ya sığınan Suriyeliler'e yardım için merkez Yüreğir İlçesi Bahçelievler Mahallesi'nde Suriyeli ailelerin kaldığı çadırları dolaşıp ihtiyaç...

Suriyeli çocukların yardım sevinci
TÜRKİYE Protestan Baptist Kiliseleri Derneği Adana temsilciliği, iç savaştan kaçıp, Adana'ya sığınan Suriyeliler'e yardım için merkez Yüreğir İlçesi Bahçelievler Mahallesi'nde Suriyeli ailelerin kaldığı çadırları dolaşıp ihtiyaç listesi hazırladı.
Pirinç, mercimek, kuru fasulye, nohut, zeytin ve sıvı yağ bulunan gıda paketlerini hazırlayan kilise mensupları, sabah saatlerinde kolileri dağıtmak için çadırlar bölgesine geldi. Dernek üyeleri, ihtiyaç sahibi 225 aileye kolileri tek tek teslim etti. Dernek üyeleri, etraflarını saran Suriyeli çocukları da sevip, onlara çikolata verdi. Çocuklar da yardım paketlerini kapmanın sevincini yaşadı. Suriyeliler ise, ağır kış şartlarında yaşam mücadelesi verdiklerini belirterek hayırseverlere teşekkür etti.

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