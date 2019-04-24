Suriyeli çocuklara, Murat Kekilli konseri

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - ŞARKICI Murat Kekilli, Suriye'nin Azez ilçesinde bulunan Siccu konteyner kentinde İnsani Yardım Vakfı İHH tarafından düzenlenen 'Çocuk Şenliği' kapsamında konser verdi.

İnsani Yardım Vakfı İHH, Suriye’nin kuzeyinde yer alan Azez Siccu kampında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 'Çocuk Şenliği' düzenledi. Şenlikte şarkıcı Murat Kekilli, kampta yaşayan çocuklara şarkılar söyledi.

Sakarya ve Kütahya İHH şubelerinin organize ettiği programa Kilis Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan, STK temsilcileri ile yerel yöneticiler katıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Suriye’de ilk konser veren Murat Kekilli, "Bir ay önce bölgeyi ziyarete geldiğimizde, burada zor yaşam koşulları olduğunu gördük. Özellikle savaştan en fazla etkilenen çocuklar ve kadınlar olduğunu gördük. 23 Nisan Türkiye’de çocuk bayramı olarak kutlandığı için bölgedeki yetkililerle Suriyeli çocuklara konser verme fikri doğdu ve hayata geçirdiğimiz için çok mutluyum" dedi.



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